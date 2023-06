Stoltenberg a Erdoğan rokovali o vstupe Švédska do NATO

4.6.2023 (SITA.sk) - Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg na nedeľňajšom rokovaní s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoğanom nedosiahol prelom v otázke členstva Švédska v NATO.Aliancia chce, aby sa Švédsko stalo jej členom predtým, ako sa 11. a 12. júla v Litve americký prezident Joe Biden stretne s lídrami ďalších členských štátov NATO.„Prezident Erdoğan a ja sme sa dnes dohodli, že stály spoločný mechanizmus by opäť mal zasadať v týždni, ktorý sa začne 12. júna. Členstvo zvýši bezpečnosť Švédska, ale zároveň posilní NATO a Turecko," povedal Stoltenberg novinárom v Istanbule. „Švédsko si splnilo svoje záväzky," pre členstvo, konštatoval Stoltenberg.Poznamenal, že krajina po tom, ako viac ako pred rokom požiadala o prijatie do NATO , zmenila svoju ústavu, posilnila protiteroristické zákony a zrušila embargo na export zbraní do Turecka