Vrtuľníky, S-300 aj BVP-1. Slovensko patrilo k najväčším poskytovateľom pomoci Ukrajine

Slovensko ako logistický uzol

Obranca východného krídla NATO

4.6.2023 (SITA.sk) - V roku 2022 Slovensko dodalo Ukrajine vojenskú pomoc v hodnote 168 miliónov eur a patrilo k najväčším poskytovateľom humanitárnej pomoci Ukrajine. Vyplýva to z Komplexného hodnotenia obrany SR za rok 2022.Ako sa v píše v materiáli, nevyprovokovaná ozbrojená agresia Ruska voči Ukrajine bola hlavnou udalosťou, ktorá ovplyvnila obrannú politiku a zásadne sa zmenilo bezpečnostné prostredie.Slovenská republika rázne odsúdila ruskú agresiu a počas celého roka podporovala Ukrajinu poskytovaním humanitárnej, vojenskej a finančnej pomoci.Súčasťou pomoci Ukrajiny bol systém protivzdušnej obrany S-300 a tiež 30 kusov BVP-1, odmínovacie zariadenia, päť vrtuľníkov, munícia, palivo a ručné zbrane.„Štátna firma Konštrukta-Defence navyše dodala osem kusov húfnic Zuzana na základe komerčného kontraktu s Ukrajinou. Rezort obrany zabezpečil financovanie výroby ďalších 16 húfnic Zuzana-2 spojencami a otvorenie centra opráv poškodenej vojenskej techniky na východe SR v spolupráci s Nemeckom," uvádza sa v dokumente.Slovensko súčasne poskytovalo logistický uzol pre koordináciu materiálnej a vojenskej pomoci ostatných spojencov Ukrajine a prispelo k zabezpečeniu prepravy viac ako tisícok ton vojenského materiálu zo zásob Ozbrojených síl (OS) SR ako aj ďalších krajín, ktorý cez naše územie prúdil na Ukrajinu.V uplynulom roku Slovensko posilňovalo aj svoju obranyschopnosť. Na území SR bola zriadená mnohonárodná bojová skupina NATO , ktorej súčasťou sú aj slovenské jednotky. Systém S-300 , ktorý bol darovaný Ukrajine, nahradili batérie Patriot na zabezpečenie protivzdušnej obrany.Ochranu vzdušného priestoru SR do príchodu lietadiel F-16 prevzali dočasne letectvá Českej republiky a Poľska. Súčasne boli prijaté aj dve novely zákona o ozbrojených silách.„Prvá umožnila, aby určeným jednotkám OS SR na území SR mohol veliť veliteľ NATO. Táto zákonná úprava zlepšila začlenenie OS SR do systému kolektívnej obrany východného krídla NATO," píše sa v materiáli s tým, že druhá z noviel umožnila použiť OS SR na ochranu vojenských objektov, priestorov a konvojov proti zakázaným preletom bezpilotných lietadiel.