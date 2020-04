V Sydney otvorili slávnu Bondi Beach, návštevníci musia rátať s obmedzeniami

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.4.2020 (Webnoviny.sk) - V austrálskom Sydney opäť otvorili slávnu Bondi Beach. Po piatich týždňoch od uzavretia pre pandémiu koronavírusu sa na pláž vrátili kúpajúci i surferi. Polícia pláž uzavrela, pretože tisícky návštevníkov boli v rozpore so zavedenými pravidlami dodržiavania sociálnych odstupov.Bondi Beach v utorok opäť otvorili, ale len za účelom športovania. Návštevníkov počítajú, aby zaistili sociálne odstupy. Ľudia sa však stále nemôžu zoskupovať na piesku alebo opaľovať. Samotná pláž tak bola prevažne prázdna a aj surferov nápisy ako "Surf and Go" vyzývajú k jej rýchlemu opusteniu.V blízkosti pláže sa nachádza tiež stan na testovanie koronavírusu, keďže v meste je veľa nakazených, najmä medzi backpackermi, ktorí často žijú v preplnených ubytovacích zariadeniach.Bondi je jednou z najznámejších pláží a významnou turistickou atrakciou Austrálie. Preslávená je najmä medzi surfermi, ale tiež uvoľneným životným štýlom.Austrália registruje zatiaľ približne 6 700 infikovaných a 84 úmrtí na koronavírus.