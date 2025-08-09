Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

09. augusta 2025

Z policajnej akcie Búrka mal prospech ten, kto presadil nezmyselné zmeny v justícii, tvrdí Kosová


Tagy: Akcia Búrka Exministerka spravodlivosti Predsedníčka Súdnej rady SR Súdy

Od policajne akcie Búrka zameranej voči sudcom uplynulo už päť rokov, pričom predsedníčka súdnej rady Marcela Kosová sa v tejto súvislosti ...



66951b78d7b88326569310 676x451 9.8.2025 (SITA.sk) - Od policajne akcie Búrka zameranej voči sudcom uplynulo už päť rokov, pričom predsedníčka súdnej rady Marcela Kosová sa v tejto súvislosti pýta, kto mal z tohto zásahu do právneho štátu a justície prospech.


Ako si odpovedala v rozhovore pre agentúru SITA, bol to zjavne ten, kto na tom získal politické body a presadil nezmyselné zmeny v justícii, ktoré poškodili nielen sudcov, ale predovšetkým občanov ako účastníkov súdnych konaní.

Išlo o hon na čarodejnice


Policajnú akciu hodnotím z tohto pohľadu presne tak, ako pred vyše piatimi rokmi, kedy som si vyslúžila označenie ochrankyňa korupčných sudcov. Kto sa odvážil ísť proti určenej vlne hejtu na sudcov, bol hodený do jedného korupčného vreca. Kto hádzal do sudcov kameňmi, bol ten čistý a morálny. Dodnes to tak je a ešte dlho zostane," skonštatoval Kosová.

Zároveň šéfka súdnej rady pripomenula, že v tejto súvislosti upozorňovala, a nie sama, na ústavnú prezumpciu neviny a jej dôsledné rešpektovanie, namiesto honu na čarodejnice a dehonestovania celej justície osobami, ktoré mali dbať na dodržiavanie princípov právneho štátu.

Ako napríklad vtedajšia ministerka spravodlivosti Mária Kolíková či bývalý predseda súdnej rady Ján Mazák. Bolo to desivé. Súdna rada za účelom zvýšenia ochrany sudcov vo vzťahu k rozhodovaniu o dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu navrhla v júni 2025 ministrovi spravodlivosti legislatívne zmeny," uviedla Kosová.

Nikto nie je právoplatne odsúdený


Predsedníčka súdnej rady pripomenula, že počas akcie Búrka v marci 2020 bolo obvinených štrnásť sudcov, do dnešného dňa však podľa nej nie je nikto z nich právoplatne odsúdený na základe dokazovania pred súdom.

Naopak, trom obvineným sudcom bolo právoplatne zastavené trestné stíhanie. Dve sudkyne z toho sa vrátili do talára, jeden je už na dôchodku. Obžaloby na ďalších boli odmietnuté. Po vyše piatich rokoch," doplnila Kosová s tým, že niektorí sudcovia boli neprávoplatne oslobodení, u niektorých doposiaľ ani neboli podané obžaloby. „Viacerí sa vzdali funkcie sudcu. Ostatní stále nemôžu súdiť," dodala šéfka súdnej rady.

>>> Celý rozhovor s Marcelou Kosovou




Zdroj: SITA.sk - Z policajnej akcie Búrka mal prospech ten, kto presadil nezmyselné zmeny v justícii, tvrdí Kosová © SITA Všetky práva vyhradené.

