Stovky ľudí opäť protestovali proti ťažbe lítia v Srbsku, na diaľnici v Belehrade zastavili premávku

Úrady už plány pozastavili

Obávajú sa trvalých škôd

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.1.2022 (Webnoviny.sk) - Stovky ľudí v Srbsku v sobotu opäť blokovali cesty na protest proti ťažbe lítia v krajine. Demonštrácie sa uskutočnili v hlavnom meste Belehrad a v niekoľkých ďalších lokalitách.Doprava na hlavnom severojužnom diaľničnom ťahu bola v Belehrade asi na hodinu zastavená. Protestnú akciu sprevádzali menšie incidenty, keď sa nespokojní vodiči snažili pretlačiť cez demonštrujúci dav.Srbské úrady v decembri pozastavili plán, ktorý by ťažobnému gigantu Rio Tinto umožnil prevádzkovať lítiovú baňu. Krok nasledoval po rozsiahlych protestoch ochrancov životného prostredia.S otvorením bane sa počítalo v blízkej budúcnosti. Srbský parlament krátko predtým pozastavil platnosť dvoch kľúčových zákonov, ktoré by podľa ekológov nadnárodnej ťažobnej spoločnosti pomohli začať projekt.Rio Tinto plánoval do ťažby lítia investovať 2,4 miliardy dolárov (USD). Spoločnosť ubezpečovala, že dodrží najprísnejšie štandardy v oblasti ochrany životného prostredia.Organizátori protestov však tvrdia, že ťažba lítia by mohla spôsobiť trvalé ekologické škody na riekach a poľnohospodárskej pôde v regióne.Lítium používané v batériách pre elektromobily sa považuje za jeden z najžiadanejších kovov budúcnosti.