Vysoký dovoz energií stlačil japonský obchod do výrazného deficitu

Tokio 19. novembra (TASR) - Zahraničný obchod Japonska sa v októbri vrátil do deficitu, pričom jeho hodnota bola výrazne vyššia, než sa očakávalo. Spôsobil to vysoký dovoz ropy a skvapalneného zemného plynu (LNG), ktorý výrazne prekonal rast exportu áut a komponentov do lietadiel. Schodok v obchode s Čínou, najväčším obchodným partnerom Japonska, sa zvýšil o vyše 52 % a politicky citlivý obchodný prebytok Japonska s USA opäť klesol, už štvrtý mesiac po sebe.Celkový obchodný deficit dosiahol v októbri 449,3 miliardy jenov (3,50 miliardy eur), uviedlo v pondelok japonské ministerstvo financií. Vývoz vzrástol medziročne o 8,2 %, dovoz však zaznamenal rast až o 19,9 %. Analytici počítali s rastom vývozu o 8,9 %, zatiaľ čo v prípade dovozu predpokladali rast len o 14,1 %.Celkovo je výsledok výrazne horší, než očakávali analytici. Tí po septembrovom obchodnom prebytku na úrovni 131,3 miliardy jenov počítali so schodkom okolo 70 miliárd jenov.Obchodný deficit s Čínou vzrástol o 52,1 %. Navyše, prebytok v obchode s USA klesol o 11 %. Americký prezident Donald Trump údajne označil Japonsko zapo Číne, čo sa týka znižovania obchodného schodku USA. Navyše, k Trumpovým hrozbám sa pridal viceprezident Mike Pence, ktorý minulý týždeň zopakoval, že podľa Washingtonu americké firmy čelia v Japonsku neférovým prekážkam.povedal Pence po rokovaní s japonským premiérom Šinzóm Abem v Tokiu.Japonsko preto aj nervózne sleduje kroky americkej vlády voči Číne. Obchodné rokovania medzi Tokiom a Washingtonom by sa mali začať v januári.(1 EUR = 128,37 JPY)