 Meniny má Svetozár
16. mája 2026

Strach z budúcnosti aj vlastného zlyhania. Prečo mladí Slováci odkladajú rodičovstvo?


Rodinnú pohodu nenarúšajú len externé faktory, ale aj situácie vo vnútri rodiny. Až 71 percent bezdetných párov sa obáva, do akého sveta by priviedli svoje dieťa. Ďalších 44 percent pochybuje, či ...



16.5.2026 (SITA.sk) - Rodinnú pohodu nenarúšajú len externé faktory, ale aj situácie vo vnútri rodiny.


Až 71 percent bezdetných párov sa obáva, do akého sveta by priviedli svoje dieťa. Ďalších 44 percent pochybuje, či by boli dobrými rodičmi. Vyplýva to z Veľkého prieskumu rodín 2026, ktorý realizovala agentúra NMS Market Research pre finančný dom UNIQA na reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov na Slovensku a 1 000 respondentov v Českej republike.

Podľa výsledkov dve tretiny bezdetných párov síce deklarujú, že by deti chceli mať, rozhodovanie o rodičovstve však dnes výrazne ovplyvňujú obavy z budúcnosti, psychická nepohoda či neistota.

Pocit bezpečia sa znížil


„Keď mladí ľudia hovoria, že sa boja priviesť dieťa do dnešného sveta, nemali by sme to vnímať ako odmietanie rodiny. Skôr ako signál, že potrebujú viac istoty – vo vzťahoch, v zdraví, v budúcnosti aj v tom, že na náročné situácie nezostanú sami,“ uviedol generálny riaditeľ UNIQA Rastislav Havran.

Miera bezpečia v slovenských rodinách medziročne klesla zo 62 na 61 bodov. Tento ukazovateľ sleduje viacero oblastí života rodín vrátane vzťahov, zdravia či vnímania okolitého sveta. Psychickú pohodu v rodinách podľa prieskumu najviac narúšajú finančné starosti, ktoré uviedlo 56 percent respondentov. Nasledujú obavy z budúcnosti (50 percent) a zdravotné problémy (49 percent).

Viac ako tri štvrtiny opýtaných sa zároveň obávajú vývoja svetových udalostí. Až 77 percent respondentov uviedlo strach z možného celosvetového konfliktu. Obavy z vojny na Ukrajine a klimatickej krízy deklarovalo zhodne 61 percent opýtaných.

Podľa analytika agentúry NMS Michala Misloviča za poklesom pocitu bezpečia nie je len ekonomická situácia, ale aj zhoršovanie vzťahov v rodinách. „Až 14 percent Slovákov má z niekoho v rodine strach, pričom vlani to bolo deväť percent. K psychickému ubližovaniu môže dochádzať až v 16 percentách slovenských rodín,“ uviedol.

Najväčší nepriatelia rodinnej pohody


Rodinnú pohodu nenarúšajú len externé faktory, ale aj situácie vo vnútri rodiny. Za najväčších „nepriateľov“ rodinnej pohody považujú Slováci alkohol a sociálne siete, dokonca v rovnakej miere. Problém so závislosťou na nekonečnom scrollovaní by 9 z 10 Slovákov riešili úplným zákazom sociálnych sietí pre deti do 15 rokov. Prekvapivo, mladí dospelí vo veku od 15 do 24 rokov s týmto zákazom skôr súhlasia.

„Medziročne výrazne rastie závislosť od sociálnych sietí, ktoré dnes rodiny vnímajú takmer rovnako negatívne ako alkohol,“ skonštatoval Mislovič. Dodal, že 58 percent rodičov priznáva, že pri používaní mobilov a sociálnych sietí nedokáže byť svojim deťom príkladom.

Prieskum zároveň upozornil na význam duševného zdravia v rodinách. Viac než polovica respondentov vníma vo svojej rodine niekoho, koho psychické zdravie je ohrozené. Najčastejšie ide o ženy. Až 35 percent opýtaných žien označilo za psychicky najohrozenejšiu osobu v rodine samé seba. Pre 70 percent opýtaných je najlepším liekom čas osamote, ktorý vedia venovať odpočinku, svojim záľubám, prípadne priateľom.


Zdroj: SITA.sk - Strach z budúcnosti aj vlastného zlyhania. Prečo mladí Slováci odkladajú rodičovstvo? © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Rodičovstvo Veľký prieskum rodín 2026
Chystáte sa kúpiť auto? Toyota dni ukážu novinky a ponúknu zľavy len na pár dní
Cudzinecká polícia v Bratislave mení adresu, zmena má byť pozitívna pre pracovníkov aj verejnosť

