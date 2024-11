Štrajkový výbor zamestnancov vedenie STVR nevníma ako partnera na vecnú diskusiu

6.11.2024 (SITA.sk) - Štrajkový výbor zamestnancov vedenie Slovenskej televízie a rozhlasu (STVR) nevníma ako partnera na vecnú diskusiu.Uviedla to STVR a informovala, že prijala rozhodnutie, že odteraz bude komunikovať pracovno-právne otázky a témy výlučne len s odborovými organizáciami STVR, ktoré vníma ako partnerov. Vedenie sa stretlo aj so zástupcami Štrajkového výboru iniciatívy zamestnancov a spolupracovníkov STVR.„Napriek našej úprimnej snahe viesť konštruktívny a vecný dialóg aj s týmto výborom, do budúcna už, žiaľ, nevnímame túto Iniciatívu ako partnera na vecnú diskusiu, keďže niektoré jej doterajšie kroky považujeme za nekorektné a neprofesionálne," vyhlásila STVR a podotkla, že do dnešného dňa nemajú informácie o tom, koľko zamestnancov a spolupracovníkov STVR táto iniciatíva skutočne zastupuje.Preto ju STVR vníma ako aktivitu jednotlivcov. STVR ďalej upozornila, že štrajkový výbor nie je svojím konaním oprávnený zasahovať do pracovnej, obsahovej a sociálnej oblasti.„Jediným partnerom pre pracovnú a sociálnu oblasť sú odborové organizácie STVR," dodala STVR s tým, že ak ide o hodnotenie obsahu a výkonov relácií, to je riešené v rámci vnútorných procesov a orgánov, ktorými sú programové rady a denné a týždenné hodnotiace porady. Ich závery nie sú pre ochranu osobných údajov a ochranu osobností zverejňované.