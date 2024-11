Taký veľký rozdiel medzi Trumpom a Harrisovou nikto nepredpokladal, politológ uviedol dôvody tohto výsledku (foto)

Všetko padlo na Harrisovú

6.11.2024 (SITA.sk) - V amerických voľbách sa očakával veľmi tesný výsledok, nakoniec bolo víťazstvo Donalda Trumpa pomerne výrazné, čo nikto nepredpokladal. Dôvodov je hneď niekoľko, uviedol pre agentúru SITA politológ Jedným z nich je, že Kamala Harrisová bola náhradníčkou a vstúpila do predvolebného kolotoča, ktorý už bol rozbehnutý po tom, čo ešte stále úradujúci prezident Joe Biden pohorel v predvolebnej debate.Objavovali sa otázky, či by bol schopný zvládnuť kampaň a zastávať úrad prezidenta dôstojným spôsobom vzhľadom na svoj zdravotný stav. Zároveň, Kamala Harrisová bola ako viceprezidentka vnímaná ako z veľkej časti zodpovedná za politiku, ktorú Bidenova administratíva robila."Všetky chyby a problémy, ktoré Bidenova administratívna nedokázala dobre riešiť, aj v súvislosti s dôsledkami covidu, ktoré sa odzrkadlili na ekonomike, to všetko padlo aj na Harrisovú a musela sa obhajovať," poukázal Koziak.Ďalším dôvodom je to, že Donald Trump má špecifický typ politiky. "Je to surový typ populistu, ktorý dokáže nasľubovať hory – doly, no neponúka cestu, ako sa k tým cieľom chce dostať, ale jeho voličom to zjavne neprekáža. Nemá problém v politickej komunikácii klamať a používať tvrdý slovník, a to dokážu voliči populistických politikov oceňovať," zhodnotil politológ.Miera populizmu v USA podľa neho narastá tak, ako zároveň narastá aj v Európe. Politik, ktorý nechce viesť boj v boxerských rukaviciach a ctí si pravidlá, to má veľmi ťažké, pretože ide o nerovný boj, dodal Koziak.Politológ Michal Cirner z Prešovskej univerzity zdôraznil, že Spojené štáty americké sú veľmocou, majú veľmi silnú armádu a jednu z najsilnejších ekonomík na svete. To, kam sa bude uberať americká politika, preto celkom určite ovplyvní aj svetové dianie."Ten najväčší súvis je pre nás asi v súvislosti s vojnou na Ukrajine , keďže postoj Bidenovej administratívy bol iný, ako sa predpokladá u Donalda Trumpa. Trumpa poznáme ako nevyspytateľného politika, takže bude to pre Európsku úniu aj Slovensko ťažšie aj z diplomatického hľadiska predvídať kroky novej americkej administratívy," povedal pre agentúru SITA.Keďže Republikáni zvíťazili aj vo voľbách do Kongresu a v snemovniach budú mať väčšinu, Trump nebude narážať na žiadny veľký odpor, aby si presadil svoju politiku. V najbližších týždňoch sa podľa politológa ukáže, akými ľuďmi sa obklopí a aká bude nová politika USA."Vieme, že Trumpove predvolebné vyhlásenia o rýchlom ukončení vojny na Ukrajine boli viac - menej pre domácich voličov. Bude treba počkať na reálne kroky," podotkol Cirner. Dodal, že nasledovať bude aj výmena amerického veľvyslanca na Slovensku, ktorého určite nahradí nominant Republikánskej strany.Ekonomický dopad víťazstva Donalda Trumpa na Slovensko bude len nepriamy, keďže nie sme žiadny veľký obchodný partner USA, poznamenal Koziak. Dopady budú predovšetkým cez Európsku úniu a NATO , ktorých sme členom."V prípade EÚ treba vychádzať z toho, akú hospodársku politiku chce Donald Trump v rámci zahraničných vzťahov viesť. A tu Trump svojím sloganom "America first" jednoznačne pomenúva, že to bude protekcionistická politika. Avizuje zavedenie vysokých ciel na dovoz z EÚ aj z Číny, a to zrejme zdvihne ceny v celosvetovom meradle. Očakávať môžeme vyššiu mieru infláciu," vymenoval.Čína je kľúčovým obchodným partnerom USA a Donald Trump avizuje 100-percentné clá na dovoz z Číny. "Počas Trumpovho uplynulého funkčného obdobia už obchodná vojna s Čínou bežala a možno očakávať, že bude tlačiť Európsku úniu do rovnakej obchodnej vojny s Čínou. Je to zlá správa aj pre našu súčasnú vládu, ktorá práve prišla z Číny a chce s ňou prehlbovať obchodné kontakty," doplnil Koziak.Podľa neho je paradoxné, že na Slovensku najviac oslavujú víťazstvo Trumpa tí, ktorí majú výhrady voči politike NATO a zdráhajú sa zvýšiť objem finančných prostriedkov na zbrojenie, pretože Donald Trump bude tlačiť európskych spojencov z NATO, aby zvýšili svoje príspevky do spoločného rozpočtu NATO.