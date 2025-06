Zelenskyj dúfa, že izraelsko-iránsky konflikt nebude znamenať pokles pomoci Kyjevu

14.6.2025 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu vyjadril nádej, že eskalácia konfliktu medzi Izraelom a Iránom nepovedie k zníženiu vojenskej pomoci Kyjevu. „Chceli by sme, aby sa pomoc Ukrajine v dôsledku toho neznížila,“ povedal Volodymyr Zelenskyj.Izrael v piatok odštartoval rozsiahle útoky na Irán, ktorých cieľom boli jadrové a vojenské zariadenia, ako aj vysokopostavení generáli a atómoví vedci. Útok na Irán vyvolal nárast cien ropy, čo podľa Zelenského prospeje Rusku.„Útoky viedli k prudkému rastu cien ropy. To je pre nás zlé,“ konštatoval ukrajinský líder a zopakoval výzvu na zavedenie stropu na cenu ruskej ropy. Izraelské útoky na Irán by však mohli byť priaznivé aj pre Kyjev, ak povedú k zníženiu dodávok vojenského vybavenia z Teheránu do Moskvy. Rusko sa totiž vo veľkom rozsahu spolieha na útočné drony iránskej výroby.