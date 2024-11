Strana Hlas podmieni koaličné personálne nominácie zvolením šéfa parlamentu, vyhlásil minister práce Tomáš

Post predsedu parlamentu

Pol rok bez predsedu parlamentu

24.11.2024 (SITA.sk) - Koaličná strana Hlas-SD podmieni podporu ďalších personálnych nominácií vládnej koalície zvolením nového šéfa parlamentu. V diskusnej relácii Na telo televízie Markíza to vyhlásil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš . Ako skonštatoval, post predsedu parlamentu je spomedzi ďalších neobsadených funkcii ten najvýznamnejší.„Pokiaľ nevyriešime post predsedu parlamentu, strana Hlas odmieta a nebude riešiť iné personálne nominácie," uviedol Tomáš. Doplnil, že nevie, či bude nový predseda parlamentu zvolený na nadchádzajúcej schôdzi národnej rady alebo až na ďalšej.„Uvidíme, ako sa dohodne koaličná rada, nebudeme dávať žiadne termíny," doplnil minister. Tomáš zároveň zdôraznil, že v súvislosti s konfliktom koalície s trojicou poslancov okolo Rudolfa Huliaka nie sú na stole predčasné voľby.„Treba jasne povedať, že vládna väčšina je stále väčšina, máme minimálne 76 hlasov," zdôraznil minister.Opozičný poslanec Jozef Hajko KDH ) v tejto súvislosti povedal, že vláda by mala svoje funkčné obdobie dokončiť.„My si ctíme inštitúcie a inštitút parlamentných volieb, to znamená, že je tu nejaká vláda na štyri roky," skonštatoval Hajko. Pokiaľ ide o post predsedu parlamentu, podľa Hajka je post neobsadený už pol roka.„Aký sme to štát, keď naša inštitúcia, Národná rada SR , nemá svojho predsedu?," opýtal sa poslanec. Doplnil, že zvolenie šéfa parlamentu je „psou povinnosťou" koalície.