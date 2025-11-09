Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 9.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Teodor
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

09. novembra 2025

Z niekoľkých obcí ukrajinskej Záporožskej a a Dnepropetrovskej oblasti povinne evakuujú deti a ich rodičov


Tagy: Civilisti vojna na Ukrajine

Povinnú evakuáciu detí a ich rodičov alebo zákonných zástupcov prikázali ukrajinské úrady v niekoľkých obciach Záporožskej a



Zdieľať
russia_ukraine_war_69858 676x451 9.11.2025 (SITA.sk) - Povinnú evakuáciu detí a ich rodičov alebo zákonných zástupcov prikázali ukrajinské úrady v niekoľkých obciach Záporožskej a Dnepropetrovskej oblasti. Oznámilo to ukrajinské ministerstvo pre rozvoj obcí a území, informuje spravodajský web Ukrajinská pravda.


Ministerstva neuviedlo, z ktorých obcí sa deti a ich rodičia musia povinne evakuovať. Kyjev zároveň rozhodol o evakuácii obyvateľov zariadení ústavnej starostlivosti v Záporožskej oblasti, ktoré sa nachádzajú približne 50 kilometrov od frontovej línie.

Rezort uviedol, že od 1. júna tohto roka bolo z frontových území do bezpečnejších oblastí Ukrajiny evakuovaných takmer 124-tisíc ľudí vrátane viac ako 14 500 detí a viac ako 4-tisíc ľudí s obmedzenou pohyblivosťou.


Zdroj: SITA.sk - Z niekoľkých obcí ukrajinskej Záporožskej a a Dnepropetrovskej oblasti povinne evakuujú deti a ich rodičov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Civilisti vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
ZRÁŽKA VLAKOV MEDZI BRATISLAVOU A PEZINKOM: Desiatky zranených, jeden z vlakov prešiel podľa šéfa ŽSR na červenú
<< predchádzajúci článok
Strana Hlas-SD poprela, že by riaditeľka školy, kde mal prednášať premiér Fico, bola jej členkou

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 