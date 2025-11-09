|
Nedeľa 9.11.2025
|Denník - Správy
09. novembra 2025
Z niekoľkých obcí ukrajinskej Záporožskej a a Dnepropetrovskej oblasti povinne evakuujú deti a ich rodičov
Povinnú evakuáciu detí a ich rodičov alebo zákonných zástupcov prikázali ukrajinské úrady v niekoľkých obciach Záporožskej a
9.11.2025 (SITA.sk) - Povinnú evakuáciu detí a ich rodičov alebo zákonných zástupcov prikázali ukrajinské úrady v niekoľkých obciach Záporožskej a Dnepropetrovskej oblasti. Oznámilo to ukrajinské ministerstvo pre rozvoj obcí a území, informuje spravodajský web Ukrajinská pravda.
Ministerstva neuviedlo, z ktorých obcí sa deti a ich rodičia musia povinne evakuovať. Kyjev zároveň rozhodol o evakuácii obyvateľov zariadení ústavnej starostlivosti v Záporožskej oblasti, ktoré sa nachádzajú približne 50 kilometrov od frontovej línie.
Rezort uviedol, že od 1. júna tohto roka bolo z frontových území do bezpečnejších oblastí Ukrajiny evakuovaných takmer 124-tisíc ľudí vrátane viac ako 14 500 detí a viac ako 4-tisíc ľudí s obmedzenou pohyblivosťou.
Zdroj: SITA.sk - Z niekoľkých obcí ukrajinskej Záporožskej a a Dnepropetrovskej oblasti povinne evakuujú deti a ich rodičov © SITA Všetky práva vyhradené.
