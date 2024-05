Strana Smer-SD vyzýva k zastaveniu nenávistnej rétoriky, predložila znenie uznesenia k útoku na Fica (video)

Útok na demokraciu

Ostré odsúdenie atentátu

Zmierňovanie napätia v spoločnosti

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

21.5.2024 (SITA.sk) - Koaličná strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) vyzýva politikov, mimovládny sektor a médiá, aby prestali s nenávistnou kampaňou a nenávistným slovníkom. Podľa Smeru-SD sa majú snažiť prispieť k zmierňovaniu napätia.Strana súčasne plánuje na aktuálnu parlamentnú schôdzu predložiť uznesenie , ktoré sa bude týkať atentátu na predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD). Uznesenie by malo pomenovať, čo sa stalo a taktiež pomenovať isté východiská, ako takýmto situáciám predísť a zabrániť.Podpredseda parlamentu Ľuboš Blaha (Smer-SD) si myslí, že obsah uznesenia je sformulovaný tak, že ho môže prijať každý, kto cíti, akým spôsobom prišlo k útoku na vládnu koalíciu , ale aj na tých, ktorí doteraz verili, že na Slovensku sa takáto vec stať nemôže.„Slovenská spoločnosť je naozaj zranená, atentátom na Roberta Fica došlo de facto k útoku na demokraciu, na Slovensko, na našu štátnosť," uviedol na utorkovej tlačovej besede Blaha.Prijatím uznesenia by Národná rada SR „ostro" odsúdila atentát na predsedu vlády a taktiež odmietla násilie a osobitne také, ktoré atentátnik spáchal preto, že má iný politický postoj, aký prezentuje vláda.Odobrením uznesenia by poslanci vyzvali médiá i mimovládny sektor, aby rešpektovali výsledky demokratických volieb a nešírili nenávisť voči Ficovej vláde Parlament by ďalej apeloval na politické strany, médiá i mimovládny sektor, aby zmierňovali napätie v spoločnosti, prestali s nenávistnou rétorikou a prispeli k spoločenskému zmieru, stabilite a pokoju na Slovensku.Uznesenie má zároveň povzbudiť slovenskú vládu k prijatiu adekvátnych bezpečnostných opatrení, ktoré do budúcnosti zabránia ďalším násilným politickým útokom na ústavných činiteľov a občanov Slovenska.