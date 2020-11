Strana Spolu spúšťa petíciu za otvorenie škôl

Mimoparlamentná strana Spolu spúšťa na stránke otvormeskoly.sk petíciu za otvorenie škôl. Chce ňou vyzvať vládu, aby pri uvoľňovaní protipandemických opatrení pristupovala k vzdelaniu ako jednej z hlavných priorít.



"Školy majú mať pri otváraní prednosť pred plavárňami a kinami, tak ako je to vo väčšine západných krajín. Samozrejme, so zabezpečením všetkých protipandemických nariadení a hygienických opatrení," hovorí predseda strany Spolu Juraj Hipš.



Upozorňuje taktiež, že v prvej vlne nového koronavírusu ostalo bez akéhokoľvek vzdelávania 50.000 detí a ďalších 130.000 nemalo prístup k online vyučovaniu. "Vzdelávanie musí byť jednou z hlavných priorít našej spoločnosti aj počas pandémie. Bez plnohodnotného vzdelania berieme deťom šancu na úspešný život," upozorňuje Hipš na negatívne dôsledky na budúcnosť detí.

Pripomína zároveň aj stanoviská Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), Organizácie OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) a Detského fondu OSN (UNICEF), ktoré zatváranie škôl uvádzajú ako krajné riešenie boja proti pandémii.



Žiaci druhého stupňa základných škôl sa dištančne vzdelávajú od 26. októbra, zatiaľ do 27. novembra. Rovnako sa z domu vzdelávajú aj žiaci stredných škôl. Vysokoškoláci sa majú vyučovať dištančne do konca zimného semestra. Výnimku majú len žiaci materských škôl a prvého stupňa základných škôl, tí sa môžu vzdelávať v školách prezenčne.



Od pondelka 16. novembra sa môžu žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia vzdelávať v malých skupinách na základných a stredných školách, ak im podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu. Rovnako sa obnovilo školské vyučovanie aj v stredných špeciálnych školách, odborných učilištiach a praktických školách.

Hoci minister školstva Branislav Gröhling (SaS) operoval s myšlienkou otvárať ďalšie školy od konca novembra, predseda vlády SR Igor Matovič (OĽANO) podmieňuje ďalšie otváranie škôl výrazným znížením denných prírastkov nakazených novým koronavírusom a ďalšími plošnými testovaniami, ktoré majú byť účinným nástrojom pre toto zníženie do obdobia pred vianočnými sviatkami.



V prípade dobrého vývoja premiér naznačil otváranie škôl po Troch kráľoch.