Lukašenko sa zrejme začne od západu odstrihávať aj ekonomicky, myslí si europoslanec Šimečka

Malé geopolitické zemetrasenie

Bielorusko čaká recesia

22.11.2020 - Keď sa Alexandrovi Lukašenkovi nedarilo protesty potlačiť v zárodku, stretol sa v Moskve s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Je teda možné, že sa k Rusku pripúta ešte užšie a od západu sa začne odstrihávať aj ekonomiky.Pre agentúru SITA to uviedol europoslanec a podpredseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka. Západné spoločnosti totiž podľa neho v Bielorusku zabezpečujú najlepšie pracovné miesta.Ak sa však Lukašenkovi nepodarí udržať si moc, podľa Šimečku to bude, pravdepodobne, malé geopolitické zemetrasenie – Bielorusko by mohlo nastúpiť na cestu približovania sa ku krajinám Európskej únie (EÚ) a Putinova reakcia nebude pozitívna.Europoslanec zároveň pripomenul, že jedným z hlavných dôvodov odporu k Lukašenkovi je nepriaznivá ekonomická situácia v Bielorusku.Tá je podľa neho o to horšia, že Lukašenko napriek stúpajúcemu počtu prípadov nezaviedol dostatočné opatrenia na boj s pandémiou.„Podľa Svetovej banky čaká Bielorusko budúci rok recesia, čo nespokojnosť s režimom len prehĺbi. Európska únia musí byť pripravená Bielorusku finančne pomôcť – samozrejme pod podmienkou, že budú prepustení všetci politickí väzni a zabezpečené nové, férové voľby tak, aby peniaze v žiadnom prípade neposilnili moc skorumpovaného a agresívneho režimu,“ vysvetlil Šimečka.Líderka bieloruskej opozície Svetlana Cichanovská je aktuálne v Litve, jej manžel a ďalší opoziční lídri sú vo väzení v Bielorusku. V tejto súvislosti europoslanec uviedol, že líderky a lídri, ktorí sa rozhodli zostať v Bielorusku, končia vo väzení a podľa správ Amnesty International ich tam mučia.„Je obdivuhodné, že sa napriek tomu nevzdávajú, čo platí aj pre Svetlanu Cichanovskú, ktorej manžel je v dosahu Lukašenkových síl,“ dodal.