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29. septembra 2026

Opozícia reaguje na tragický útok žiaka v Staškove



Šimečka pripomenul, že nejde o prvý násilný incident na slovenských školách.



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Opozícia reaguje na tragický útok žiaka v Staškove

 

Na ZŠ v Staškove v okrese Čadca v utorok ráno útočil žiak. O život prišla 61-ročná žena. V kritickom stave je jedno dieťa a s bodným poranením hrudníka previezli do nemocnice 44-ročnú ženu. Pri udalosti zasahujú záchranárske a bezpečnostné zložky. Na miesto smerujú aj príslušní ministri.

PS: Ako spoločnosť a štát máme zjavne problém, ktorý treba riešiť


Opozičné hnutie PS odsúdilo utorňajší útok žiaka na základnej škole (ZŠ) v obci Staškov v okrese Čadca. Predseda hnutia Michal Šimečka pripomenul, že nejde o prvý násilný incident na školách a ako spoločnosť máme zjavne problém, ktorý treba riešiť.

Chcem vyjadriť ľútosť nad tým, čo sa stalo, odsúdiť násilie a najmä vyjadriť vieru, že všetci tí, ktorí sú zranení, to zvládnu a zranenia budú čo najmenšie,“ uviedol predseda PS. Pripomenul tiež, že nejde o prvý násilný incident na slovenských školách. „Nebudem teraz ukazovať, kto je zodpovedný, kto nie je a čo treba robiť. Iba poviem, že zjavne máme problém ako spoločnosť, ako štát. Zjavne máme problém, ktorý treba riešiť,“ poznamenal Šimečka.

Predseda PS tiež vyjadril úprimnú sústrasť rodine a blízkym obete tragického útoku. „Je mi nesmierne ľúto, že o život prišla pani učiteľka a ďalší ľudia bojujú so zraneniami,“ uviedol Šimečka.
 

B. Gröhling: Ako spoločnosť nikdy nemôžeme schvaľovať riešenie problémov násilím



Školy by mali byť v prvom rade bezpečným miestom, tak pre žiakov, ako aj pre učiteľov. Vo vyjadrení k tragédii, ku ktorej došlo na pôde základnej školy v obci Staškov v okrese Čadca, na to upozornil predseda SaS Branislav Gröhling.

Zdôraznil tiež, že spoločnosť nikdy nemôže schvaľovať riešenie problémov násilím. Pozostalým vyjadril sústrasť, zraneným želá skoré uzdravenie. „Dúfam, že štát poskytne škole, žiakom aj rodinám v tomto čase všetku potrebnú pomoc,“ dodal predseda SaS.


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