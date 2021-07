Strana Život sa pripája k ústavnej žalobe k povinnému testovaniu nezaočkovaných, prijatie zákona je zradou voličov

Zákon je šitý horúcou ihlou

Zákon je odlišný od predvolebných sľubov

Posun k deleniu občanov

25.7.2021 (Webnoviny.sk) - ŽIVOT-NS sa pripája svojimi štyrmi poslancami k ústavnej žalobe voči prijatému zákonu k povinnému testovaniu nezaočkovaných občanov Slovenskej republiky.Zákon, ktorý bol v nedeľu prijatý je zradou voličov najmä jednej z vládnych strán – Sme rodina , ktorá počas celého mimoriadneho rokovania parlamentu prezentovala odmietavé stanovisko k povinnému testovaniu nezaočkovaných."Odmietame, akým spôsobom poslanci vládnej koalície schválili zákon o povinnom testovaní len jednej skupiny občanov Slovenska. Sme presvedčení, že občania Slovenskej republiky boli vymenení za biznis pre developerov na stavbu nájomných bytov," píše strana vo svojom stanovisku.V nedeľu po polnoci národná rada rokovala o tzv. zákone o nájomných bytoch. Po oboznámení sa s obsahom zákona je zrejmé, že koalícia nechcela, aby o obsahu zákona sa viedla veľká debata, nakoľko zákon je šitý horúcou ihlou, je nepripravený a zjavne nastavený v prospech súkromných investorov developerov.Zákon, ktorý Sme rodina priniesla do parlamentu je diametrálne odlišný od predvolebných sľubov tejto strany. Následkom prijatia tohto zákona na Slovensku nastane rapídny nárast cien bytov pre tých, čo si chcú obstarať vlastnú nehnuteľnosť, vlastniť ju a splácať a nie bývať v byte v obrovských nájomných komplexoch so všetkými sociálnymi problémami, ktoré všade na svete obdobné projekty prinášajú.ŽIVOT - NS podporuje osvedčenú prorodinnú bytovú politiku, ktorá v Maďarsku prispela nárastu pôrodnosti a spočíva v príspevku až 30 000 EUR pre rodiny s deťmi. Koncept predložený do parlamentu je bianko kšeft pre developerov na 25 rokov a jeho prínos predkladatelia nevedeli vyčísliť ani sociálne, ani demograficky a už vôbec nie finančne, práve naopak.Napriek tomu, že SaS kritizovala tento zákon o nájomných bytoch z dielne Sme rodina presne tak, ako Sme rodina pôvodne kritizovala tzv. očkovací zákon OĽaNO, oba návrhy zákonov ako ,,očkovací“ tak aj o „nájomných bytoch“ boli nakoniec schválené a poslanci vládnych strán si na oplátku dodali podporné hlasy, čo len dokazuje, že na mimoriadnej schôdzi sme boli svedkami kšeftovania na úkor občanov a predvolebných sľubov.Slovensko sa po nedeli ešte viac posunulo do nevedeckého a neodborného delenia občanov a popierania ich ľudských práv a slobôd. “Ak si ústavný súd bude plniť svoju funkciu ako má, nepochybujem, že dnes prijatý zákon zvýhodňujúcich očkovaných napriek tomu, že očkovaný neznamená neinfekčný, bude zrušený.” uviedol predseda ŽIVOT - NS Tomáš Taraba.