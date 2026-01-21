Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

21. januára 2026

Strana Zoroslava Kollára vstupuje do politiky s jasným mottom: „Slovensko na prvom mieste“ – VIDEO, FOTO


Strana kontroverzného podnikateľa Zoroslava Kollára Právo na pravdu oficiálne vstupuje do slovenskej politiky. Vznikla ako ...



Zdieľať
6900ae127ff0e829285475 676x451 21.1.2026 (SITA.sk) - Strana kontroverzného podnikateľa Zoroslava Kollára Právo na pravdu oficiálne vstupuje do slovenskej politiky. Vznikla ako odpoveď na súčasný stav, v ktorom sa Slovensko nachádza.


Slovensko dnes čelí dôsledkom dlhoročného politického chaosu, zdražovania, rastu daní a straty stability a istôt. Slovenské rodiny s deťmi, pracujúci, seniori aj podnikatelia platia cenu za neschopnosť a aroganciu politikov. Právo na pravdu vzniklo ako odpoveď na tento stav,“ uviedla strana.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Na ustanovujúcom sneme 15. januára v Bratislave si delegáti snemu zvolili všetky orgány strany, schválili programové priority a prijali Etický kódex. Za predsedu politickej strany bol jednomyseľne zvolený Zoroslav Kollár. Členmi predsedníctva sa stali Pavol Achberger, Roland Csibrei ml., Jozef Haščák, Zuzana Krajčovičová, Andrej Matejčík, Kristína Marčeková, Sylvia Beňová a Martin Halás.

Politika strany Právo na pravdu je postavená na princípe „Slovensko na prvom mieste“. „Nie Bruselu, progresívnym ideológiám, zahraničným záujmom. Ale slovenskí občania. Programové priority strany „Slovensko, najlepšia krajina pre život“ stoja na ochrane slovenských rodín s deťmi, dôstojnom živote seniorov, spravodlivosti pre pracujúcich, podpore slovenských podnikateľov a na suverénnom štáte, ktorý si rozhoduje sám o sebe,“ definuje strana Právo na pravdu, ktorá zároveň oznámila účasť v najbližších komunálnych voľbách. Kandidátkou strany na predsedníčku Bratislavského samosprávneho kraja je členka predsedníctva Zuzana Krajčovičová.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Strana Zoroslava Kollára vstupuje do politiky s jasným mottom: „Slovensko na prvom mieste“ – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Komunálne voľby Nová politická strana slovenská politika
