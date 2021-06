Strategická koncepcia NATO by mala priniesť inovatívne prístupy k hrozbám, tvrdí Korčok

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.6.2021 (Webnoviny.sk) - Strategická koncepcia NATO by mala priniesť inovatívne prístupy k čoraz sofistikovanejším hrozbám. Na samite Severoatlantickej aliancie (NATO) to uviedol minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS). Aliancia podľa šéfa slovenskej diplomacie prijala na samite dôležité rozhodnutia. Slovenskú delegáciu na samite NATO viedla prezidentka SR Zuzana Čaputová „V centre úsilia je spustenie prác na novej Strategickej koncepcii NATO. Tá by mala potvrdiť všetky tri kľúčové úlohy Aliancie, ale zároveň priniesť inovatívne prístupy k čoraz sofistikovanejším hrozbám, či už ide o obranu voči kybernetickým útokom, alebo zvyšovanie odolnosti spoločnosti voči hybridným a dezinformačným aktivitám cudzích štátov,“ povedal Korčok.Spojenci podporili aj užšiu spoluprácu NATO s Európskou úniou . Zasadnutie lídrov sa okrem rozhodnutí v rámci reflexného procesu NATO 2030 venovalo aj hodnoteniu bezpečnostnej situácie v euroatlantickom priestore a osobitne aktivitám a asertívnemu správaniu Ruska a Číny na medzinárodnej scéne.Členovia aliancie zároveň ocenili posilnenie politického dialógu a praktickej spolupráce s Ukrajinou a vyjadrili podporu vnútorným reformám, ktoré umožnia pokrok v jej euroatlantických ašpiráciách. Hlavy štátov zároveň tlmočili svojej znepokojenie z destabilizujúcich aktivít Ruska na Ukrajine, ale aj z rastúcej vojenskej prítomnosti Ruska v Barentsovom, Baltskom, Stredozemnom a Čiernom mori.