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18. augusta 2026
Útočník Čerepkai mení FC Košice za ŠK Slovan a teší sa na play off Ligy majstrov
Tagy: Liga majstrov Liga majstrov 2026/2027 Niké liga Niké liga 2026/2027 Prestup Slovan Bratislava v Lige majstrov 2026/2027
Roman Čerepkai podpísal zmluvu na štyri roky s ŠK Slovan Bratislava. Päť dní pred vzájomným zápasom Košíc a Slovana Bratislava v najvyššej ...
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18.8.2026 (SITA.sk) - Roman Čerepkai podpísal zmluvu na štyri roky s ŠK Slovan Bratislava.
Päť dní pred vzájomným zápasom Košíc a Slovana Bratislava v najvyššej slovenskej súťaži Niké lige sa ŠK Slovan posilnil práve o jedného z najlepších hráčov FC Košice. Fanúšikovia zrejme uvidia útočníka Romana Čerepkaia v sobotu v Košickej futbalovej aréne, ale už nie v košickom, ale bratislavskom drese.
Čerepkai dal svoj podpis pod štvorročný kontrakt s úradujúcim slovenským šampiónom z Tehelného poľa, ktorý má opäť dobre rozbehnutú kvalifikáciu do Ligy majstrov. A práve stredajší domáci zápas play off proti slovinskému tímu NK Celje môže byť pre 24-ročného odchovanca Slovana obnoveným debutom v drese "belasých" po štyroch rokoch.
„Je to krásny pocit, že sa môžem vrátiť domov, tam, kde sa to celé začalo. Počas štyroch rokov som nabral skúsenosti, rozohral som sa, určite som iný hráč ako v čase, keď som odchádzal. Verím, že to ukážem. Veľmi sa teším na zápasy, ktoré nás čakajú, Najbližšie už v stredu, o takýchto dueloch som vždy sníval. Chcem byť produktívny a platný pre tím, dávať góly a pomáhať mužstvu k naplneniu našich cieľov,“ povedal Roman Čerepkai podľa webu skslovan.com.
Čerepkai vyšiel z Akadémie ŠK Slovan a cez FK Teplice, ViOn Zlaté Moravce a FC Košice sa vracia do Bratislavy. V júni tohto roku absolvoval debut v slovenskom reprezentačnom A-tíme a predtým odohral 20 zápasov v národnom tíme do 21 rokov.
Na klubovej scéne sa mu v minulej sezóne darilo. Za Košice strelil vo všetkých súťažiach 12 gólov a na ďalších 9 prihral. V aktuálnej sezóne už stihol dvakrát rozvlniť sieť ešte v drese Košíc.
"Romana sme mali dlhodobo na očiach v našej lige, všímali sme si jeho progres a vidíme v ňom potenciál. Teším sa, že sa nám po čase opäť podarilo zrealizovať prestup v rámci Niké ligy. Rád by som ocenil prístup Košíc, s ktorými sme viedli konštruktívne rokovania. Na Romanovi sme vnímali jeho túžbu vrátiť sa do Bratislavy a hrať za Slovan na novom Tehelnom poli. Som veľmi rád, že sme sa dohodli na štvorročnej zmluve, tento príchod nám môže pomôcť rozšíriť možnosti v ofenzíve a ešte skvalitniť mužstvo,“ vyhlásil Ivan Kmotrík ml., generálny riaditeľ klubu.
Zdroj: SITA.sk - Útočník Čerepkai mení FC Košice za ŠK Slovan a teší sa na play off Ligy majstrov © SITA Všetky práva vyhradené.
Päť dní pred vzájomným zápasom Košíc a Slovana Bratislava v najvyššej slovenskej súťaži Niké lige sa ŠK Slovan posilnil práve o jedného z najlepších hráčov FC Košice. Fanúšikovia zrejme uvidia útočníka Romana Čerepkaia v sobotu v Košickej futbalovej aréne, ale už nie v košickom, ale bratislavskom drese.
Nastúpi proti Celje?
Čerepkai dal svoj podpis pod štvorročný kontrakt s úradujúcim slovenským šampiónom z Tehelného poľa, ktorý má opäť dobre rozbehnutú kvalifikáciu do Ligy majstrov. A práve stredajší domáci zápas play off proti slovinskému tímu NK Celje môže byť pre 24-ročného odchovanca Slovana obnoveným debutom v drese "belasých" po štyroch rokoch.
Získal skúsenosti
„Je to krásny pocit, že sa môžem vrátiť domov, tam, kde sa to celé začalo. Počas štyroch rokov som nabral skúsenosti, rozohral som sa, určite som iný hráč ako v čase, keď som odchádzal. Verím, že to ukážem. Veľmi sa teším na zápasy, ktoré nás čakajú, Najbližšie už v stredu, o takýchto dueloch som vždy sníval. Chcem byť produktívny a platný pre tím, dávať góly a pomáhať mužstvu k naplneniu našich cieľov,“ povedal Roman Čerepkai podľa webu skslovan.com.
Čerepkai vyšiel z Akadémie ŠK Slovan a cez FK Teplice, ViOn Zlaté Moravce a FC Košice sa vracia do Bratislavy. V júni tohto roku absolvoval debut v slovenskom reprezentačnom A-tíme a predtým odohral 20 zápasov v národnom tíme do 21 rokov.
Dvanásť gólov v Košiciach
Na klubovej scéne sa mu v minulej sezóne darilo. Za Košice strelil vo všetkých súťažiach 12 gólov a na ďalších 9 prihral. V aktuálnej sezóne už stihol dvakrát rozvlniť sieť ešte v drese Košíc.
"Romana sme mali dlhodobo na očiach v našej lige, všímali sme si jeho progres a vidíme v ňom potenciál. Teším sa, že sa nám po čase opäť podarilo zrealizovať prestup v rámci Niké ligy. Rád by som ocenil prístup Košíc, s ktorými sme viedli konštruktívne rokovania. Na Romanovi sme vnímali jeho túžbu vrátiť sa do Bratislavy a hrať za Slovan na novom Tehelnom poli. Som veľmi rád, že sme sa dohodli na štvorročnej zmluve, tento príchod nám môže pomôcť rozšíriť možnosti v ofenzíve a ešte skvalitniť mužstvo,“ vyhlásil Ivan Kmotrík ml., generálny riaditeľ klubu.
Zdroj: SITA.sk - Útočník Čerepkai mení FC Košice za ŠK Slovan a teší sa na play off Ligy majstrov © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Liga majstrov Liga majstrov 2026/2027 Niké liga Niké liga 2026/2027 Prestup Slovan Bratislava v Lige majstrov 2026/2027
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