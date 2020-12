Stredák vypovedal na NAKA, poslanec Smeru mal údajne dostávať informácie od Krajmera

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.12.2020 - Poslanec Národnej rady SR Anton Stredák (Smer-SD) vypovedal na Národnej kriminálnej agentúre (NAKA) o tom, že mal údajne dostávať informácie od vtedajšieho šéfa protikorupčnej jednotky NAKA Roberta Krajmera o vyšetrovaní nezákonného čerpania agrodotácií z Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA). Informoval o tom spravodajský portál noviny.sk.O Stredákovi vypovedá terajší kľúčový svedok polície a bývalý funkcionár finančnej správy Ľudovít Makó. Ten podľa informácií spravodajského portálu noviny.sk mal polícii povedať o utajovanom stretnutí Norberta Bödöra, bývalého šéfa NAKA Petra Hraška a Krajmera v bratislavskej budove na šiestom poschodí.Na stretnutí bola podľa Makóa prijatá dohoda, že všetky informácie týkajúce sa PPA pôjdu výlučne z NAKA do NAKA a len cez Krajmera, ktorý ich mal následne posúvať poslancovi Stredákovi.„Prečo, to už Makó neobjasňuje. Zrejme to ale súvisí s údajným prepojením Stredáka s vysokopostavenými funkcionármi PPA, ktorých dnes NAKA stíha spolu s Bödörom v súvislosti s kauzou Dobytkár,“ vysvetľuje spomínaný portál.Na výsluchu boli podľa portálu prítomní advokáti stíhaných funkcionárov PPA, advokát obvineného podnikateľa Bödöra a obvineného finančníka Martina Kvietika. Oboch polícia stíha pre pranie špinavých peňazí, ktoré mali pochádzať práve z kšeftov s dotáciami z PPA. Stredák je v súčasnosti v postavení svedka.