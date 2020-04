Raši: Premiéra by mali trestne stíhať, Matovič: Je to absurdné

Poslanec Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Smer-SD) tvrdí, že premiér Igor Matovič (OĽaNO) by mal byť trestne stíhaný za ohrozenie zdravia občanov pre neskoré vyhlásenie karantény osád pri Krompachoch. Matovič reagoval tým, že chybu spravila už bývalá vláda Smeru-SD a súčasný kabinet konal okamžite po preverení situácie. Rašiho označil za blázna a jeho stanovisko za absurdné.





Raši zdôraznil, že karanténa mala byť v osadách vyhlásená okamžite. Podotkol, že zásadné informácie o nákaze mal premiér zrejme už v utorok (7. 4.), pričom karanténu vyhlásil až vo štvrtok (8. 4.) večer. Uviedol, že v tejto veci ba mal prokurátor začať konať ex offo. Poukázal pri tom na trestný zákon. "Všetci, čo mali konať a nekonali, a premiér sám na prvom mieste, ohrozovali zdravie a životy Krompašanov," dodal na sociálnej sieti s tým, že pre Matoviča by malo byť prvoradé zdravie obyvateľov, nie politický marketing.Matovič reagoval tým, že ešte expremiér Peter Pellegrini a exministerka vnútra Denisa Saková (obaja Smer-SD) rozhodli, že Rómov, vracajúcich sa z ohnísk nákazy v Európy, nemusia testovať a že nemusia isť do štátnej karantény. Za ten čas podľa jeho slov mohli nakaziť množstvo ďalších ľudí. "My sme ich odhalili, okamžite sme zaviedli karanténu a blázon Raši obviňuje nás a nie páchateľov verejného ohrozenia zdravia - Pellegriniho a Sakovú. Absurdné," uviedol.