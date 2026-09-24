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Stredoslovenská energetika (SSE) upozorňuje na podvodné SMS správy


Tagy: podvodné SMS správy PR

Stredoslovenská energetika (SSE) upozorňuje zákazníkov na výskyt podvodných SMS správ, ktoré sa v posledných dňoch šíria medzi verejnosťou. Ich cieľom je presvedčiť príjemcov, aby uskutočnili ...



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gettyimages 2212317589 676x451 24.9.2026 (SITA.sk) - Stredoslovenská energetika (SSE) upozorňuje zákazníkov na výskyt podvodných SMS správ, ktoré sa v posledných dňoch šíria medzi verejnosťou.


Ich cieľom je presvedčiť príjemcov, aby uskutočnili platbu v prospech SSE prostredníctvom odkazu vedúceho na externú platobnú bránu.

"Tieto správy nie sú odosielané spoločnosťou Stredoslovenská energetika. Naše SMS správy neobsahujú priame odkazy na platobné brány ani výzvy na okamžitú úhradu prostredníctvom neoverených webových stránok," upozorňuje Michaela Krivá, hovorkyňa Stredoslovenskej energetiky.

SSE svojim zákazníkom odporúča, aby pri prijatí podobnej správy zvýšili opatrnosť, neotvárali podozrivé odkazy a pred realizáciou akejkoľvek platby si vždy overili stav svojich platieb prostredníctvom online zákazníckej eZóny alebo oficiálnych komunikačných kanálov spoločnosti.

"Bezpečnosť našich zákazníkov berieme vážne. Ak si nie sú istí pravosťou prijatej správy, odporúčame im kontaktovať nás ešte pred vykonaním akejkoľvek platby. Radi preveríme, či komunikácia pochádza zo spoločnosti SSE," dodáva Michaela Krivá.

V prípade pochybností môžu zákazníci kontaktovať Zákaznícku linku SSE každý pracovný deň v čase od 7.00 do 18.00 hod. na čísle 0850 111 468.

Kybernetické podvody a phishingové kampane sú v súčasnosti čoraz častejším spôsobom, ako sa podvodníci snažia získať finančné prostriedky alebo citlivé údaje od zákazníkov. Stredoslovenská energetika preto verejnosť vyzýva, aby venovala zvýšenú pozornosť pôvodu správ a dôkladne overovala ich pravosť.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Stredoslovenská energetika (SSE) upozorňuje na podvodné SMS správy © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: podvodné SMS správy PR
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