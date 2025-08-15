|
Piatok 15.8.2025
Meniny má Marcela
15. augusta 2025
Streľba pri mešite vo Švédsku zranila dvoch ľudí
Tagy: Mešita streľba vo Švédsku Zranení
Dvoch ľudí v piatok zranila streľba neďaleko mešity vo švédskom meste Örebro. Informovala o tom tamojšia polícia. Miestne média predtým uviedli, že streľba zasiahla jedného človeka pri odchode z ...
15.8.2025 (SITA.sk) - Dvoch ľudí v piatok zranila streľba neďaleko mešity vo švédskom meste Örebro. Informovala o tom tamojšia polícia. Miestne média predtým uviedli, že streľba zasiahla jedného človeka pri odchode z mešity.
„Polícia začala predbežné vyšetrovanie pokusu o vraždu. V súvislosti so streľbou boli zranení dvaja ľudia,“ uvádza sa vo vyhlásení na webovej stránke polície. Podrobnosti o okolnostiach streľby polícia nezverejnila a neuviedla ani to, či páchateľa zatkli.
Zdroj: SITA.sk - Streľba pri mešite vo Švédsku zranila dvoch ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Mešita streľba vo Švédsku Zranení
