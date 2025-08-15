|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 15.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Marcela
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
15. augusta 2025
Súd znížil trest odsúdenému Kádárovi zo skupiny sátorovcov, priklonil sa k návrhu obhajoby
Špecializovaný trestný súd znížil v obnovenom konaní trest pre sátorovca Kristiána Kádára. Ako informoval ...
Zdieľať
15.8.2025 (SITA.sk) - Špecializovaný trestný súd znížil v obnovenom konaní trest pre sátorovca Kristiána Kádára. Ako informoval spravodajský portál Aktuality.sk, ešte v roku 2019 ho za členstvo v zločineckej skupine a účasť na viacerých vraždách odsúdil na 25 rokov väzenia. Po novom mu súd vymeral trest v dĺžke 20 rokov.
„Priklonil sa tak k návrhu obhajoby. Prokurátor navrhoval opakovane 25-ročný trest. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný, Kádár sa síce odvolania vzdal, no prokurátor Bohdan Čeľovský si vzal na rozhodnutie čas," uviedol portál.
Doplnil, že súd nerozhodoval o vine mafiána, ale o výške trestu, keďže ten pôvodný zrušil najvyšší súd, keď vlani vyhovel Kádárovmu návrhu na povolenie obnovy konania.
Aktuality.sk pripomínajú, že Kristián Kádár bol jednou z hlavných postáv gangu sátorovcov. „Dunajskostredskí mafiáni zavraždili desiatky ľudí, vrátane „svojich“ – jedného pomleli v mlynčeku na mäso a napokon odstránili aj vlastného šéfa Ľudovíta Sátora," dodal portál.
Zdroj: SITA.sk - Súd znížil trest odsúdenému Kádárovi zo skupiny sátorovcov, priklonil sa k návrhu obhajoby © SITA Všetky práva vyhradené.
„Priklonil sa tak k návrhu obhajoby. Prokurátor navrhoval opakovane 25-ročný trest. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný, Kádár sa síce odvolania vzdal, no prokurátor Bohdan Čeľovský si vzal na rozhodnutie čas," uviedol portál.
Doplnil, že súd nerozhodoval o vine mafiána, ale o výške trestu, keďže ten pôvodný zrušil najvyšší súd, keď vlani vyhovel Kádárovmu návrhu na povolenie obnovy konania.
Aktuality.sk pripomínajú, že Kristián Kádár bol jednou z hlavných postáv gangu sátorovcov. „Dunajskostredskí mafiáni zavraždili desiatky ľudí, vrátane „svojich“ – jedného pomleli v mlynčeku na mäso a napokon odstránili aj vlastného šéfa Ľudovíta Sátora," dodal portál.
Zdroj: SITA.sk - Súd znížil trest odsúdenému Kádárovi zo skupiny sátorovcov, priklonil sa k návrhu obhajoby © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Streľba pri mešite vo Švédsku zranila dvoch ľudí
Streľba pri mešite vo Švédsku zranila dvoch ľudí
<< predchádzajúci článok
V ruskej Riazanskej oblasti explodoval závod na výrobu pušného prachu, niekoľko ľudí zomrelo
V ruskej Riazanskej oblasti explodoval závod na výrobu pušného prachu, niekoľko ľudí zomrelo