Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 15.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Marcela
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

15. augusta 2025

Súd znížil trest odsúdenému Kádárovi zo skupiny sátorovcov, priklonil sa k návrhu obhajoby


Tagy: Sátorovci Súdy

Špecializovaný trestný súd znížil v obnovenom konaní trest pre sátorovca Kristiána Kádára. Ako informoval ...



Zdieľať
66dada8364906025252208 676x451 15.8.2025 (SITA.sk) - Špecializovaný trestný súd znížil v obnovenom konaní trest pre sátorovca Kristiána Kádára. Ako informoval spravodajský portál Aktuality.sk, ešte v roku 2019 ho za členstvo v zločineckej skupine a účasť na viacerých vraždách odsúdil na 25 rokov väzenia. Po novom mu súd vymeral trest v dĺžke 20 rokov.


„Priklonil sa tak k návrhu obhajoby. Prokurátor navrhoval opakovane 25-ročný trest. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný, Kádár sa síce odvolania vzdal, no prokurátor Bohdan Čeľovský si vzal na rozhodnutie čas," uviedol portál.

Doplnil, že súd nerozhodoval o vine mafiána, ale o výške trestu, keďže ten pôvodný zrušil najvyšší súd, keď vlani vyhovel Kádárovmu návrhu na povolenie obnovy konania.

Aktuality.sk pripomínajú, že Kristián Kádár bol jednou z hlavných postáv gangu sátorovcov. „Dunajskostredskí mafiáni zavraždili desiatky ľudí, vrátane „svojich“ – jedného pomleli v mlynčeku na mäso a napokon odstránili aj vlastného šéfa Ľudovíta Sátora," dodal portál.


Zdroj: SITA.sk - Súd znížil trest odsúdenému Kádárovi zo skupiny sátorovcov, priklonil sa k návrhu obhajoby © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Sátorovci Súdy
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Streľba pri mešite vo Švédsku zranila dvoch ľudí
<< predchádzajúci článok
V ruskej Riazanskej oblasti explodoval závod na výrobu pušného prachu, niekoľko ľudí zomrelo

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 