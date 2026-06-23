|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 23.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Sidónia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
23. júna 2026
Streľba v kanadskom Montreale má tri obete vrátane policajta, motív útoku zatiaľ nie je známy
Pri prestrelke zahynul aj podozrivý útočník, polícia odmieta špekulácie o možnom antisemitskom motíve. Streľba v kanadskom
Zdieľať
Streľba v kanadskom Montreale si v pondelok vyžiadala tri obete vrátane policajta, civilistu a predpokladaného útočníka.
Ďalšia policajtka utrpela zranenia, ktoré nie sú život ohrozujúce. Tragédia sa odohrala v štvrti Côte-des-Neiges, kde žije početná židovská komunita.
Polícia zasiahla po hlásení o aktívnom strelcovi, ktorý z budovy strieľal z dlhej zbrane. Pri prestrelke s policajtmi útočník zahynul.
Zabitého policajta úrady identifikovali ako Mohameda Lamina Benredúna. Civilnou obeťou je Michael Moshe Mizrahi, člen montrealskej židovskej komunity. „Je to tragédia, nočná mora,“ povedal policajný šéf Montrealu Fady Dagher.
Útočník mohol byť incel
Kanadské médiá informovali, že útočník mohol sympatizovať s ideológiou takzvaných incelov, teda mužov hlásiacich sa k extrémistickému hnutiu založenému na nenávisti voči ženám.
Polícia však zdôraznila, že motív útoku zatiaľ nie je známy. „Je dôležité byť veľmi opatrný pri šírení fám,“ vyhlásil Dagher.
Premiér je šokovaný
Premiér Mark Carney označil streľbu za šokujúcu. Keďže k útoku došlo vo štvrti s viacerými židovskými inštitúciami, na sociálnych sieťach sa objavili dohady o možnom antisemitskom motíve.
Vyšetrovatelia však zatiaľ nenašli dôkazy, ktoré by takýto záver potvrdzovali, a vyzvali verejnosť, aby sa vyhla špekuláciám.
Zdroj: SITA.sk - Streľba v kanadskom Montreale má tri obete vrátane policajta, motív útoku zatiaľ nie je známy © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
USA dočasne pozastavili sankcie na iránsku ropu, Teherán vpustí jadrových inšpektorov
Top foto dňa (22. jún 2026): Extrémne horúčavy, západ slnka, rybári a vojna na Ukrajine a v Libanone