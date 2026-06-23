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23. júna 2026
USA dočasne pozastavili sankcie na iránsku ropu, Teherán vpustí jadrových inšpektorov
Tagy: americký minister financií americký viceprezident Hormuzský prieliv Iránska ropa Iránsky jadrový program Izraelský premiér Mierové rokovania Napätie na Blízkom východe Sankcie voči Iránu
Minulý týždeň Washington a Teherán podpísali memorandum o porozumení, ktoré vytvorilo rámec pre ďalšie rokovania po takmer 40 dňoch bojov a následnom krehkom prímerí. Spojené štáty dočasne ...
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23.6.2026 (SITA.sk) - Minulý týždeň Washington a Teherán podpísali memorandum o porozumení, ktoré vytvorilo rámec pre ďalšie rokovania po takmer 40 dňoch bojov a následnom krehkom prímerí.
Spojené štáty dočasne pozastavili sankcie na iránsku ropu po tom, čo Teherán súhlasil s návratom inšpektorov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE). Oznámil to v pondelok americký viceprezident JD Vance po rokovaniach s iránskou delegáciou vo švajčiarskom Bürgenstocku.
Minulý týždeň Washington a Teherán podpísali memorandum o porozumení, ktoré vytvorilo rámec pre ďalšie rokovania po takmer 40 dňoch bojov a následnom krehkom prímerí. Podľa Vancea sa podarilo vytvoriť „veľmi dobré základy“ pre konečnú dohodu.
Americké ministerstvo financií zároveň oznámilo, že do 21. augusta pozastavuje sankcie, ktoré Iránu bránili v produkcii, predaji a exporte ropy a ropných produktov. Minister financií Scott Bessent tento krok zdôvodnil záväzkom Teheránu zabezpečiť slobodnú plavbu cez Hormuzský prieliv a umožniť návrat jadrových inšpektorov.
Vance uviedol, že Irán súhlasil s tým, že pozve inšpektorov MAAE späť do krajiny, čo označil za významný míľnik a prvý krok k trvalému odstráneniu iránskych jadrových kapacít. Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmaeil Baqaei však zdôraznil, že o jadrovom programe prebehla iba krátka diskusia a rokovania o detailoch sa ešte nezačali.
Súčasťou pripravovanej dohody má byť aj zmiernenie sankcií a postupné uvoľňovanie zmrazených iránskych aktív. Vance tvrdí, že ak budú peniaze odblokované, využijú sa na nákup amerických produktov a nie na podporu teroristických skupín. Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arakčí na sociálnej sieti uviedol, že dohoda zahŕňa aj obnovenie vývozu ropy a petrochemických produktov či rozsiahly plán obnovy krajiny.
Mediátori z Pakistanu a Kataru oznámili, že obe strany sa dohodli na „cestovnej mape“ smerujúcej k uzavretiu konečnej dohody do 60 dní. Technické rokovania budú pokračovať počas celého týždňa vo Švajčiarsku.
Washington a Teherán zároveň vytvorili komunikačné kanály na predchádzanie incidentom v Hormuzskom prielive a na udržanie prímeria v Libanone. Napriek vyhláseniam Iránu o opätovnom uzavretí strategického prielivu údaje z pondelka ukazovali, že lodná doprava cez neho naďalej pokračuje.
Izrael však zostáva voči dohode skeptický. Premiér Benjamin Netanjahu vyhlásil, že izraelská armáda si zachováva „plnú slobodu konať“ proti akýmkoľvek hrozbám v južnom Libanone. Konflikt v krajine si podľa ministerstva zdravotníctva vyžiadal už viac než 4 100 obetí a škody na infraštruktúre sa odhadujú na približne 1,38 miliardy dolárov.
Zdroj: SITA.sk - USA dočasne pozastavili sankcie na iránsku ropu, Teherán vpustí jadrových inšpektorov © SITA Všetky práva vyhradené.
Spojené štáty dočasne pozastavili sankcie na iránsku ropu po tom, čo Teherán súhlasil s návratom inšpektorov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE). Oznámil to v pondelok americký viceprezident JD Vance po rokovaniach s iránskou delegáciou vo švajčiarskom Bürgenstocku.
Memorandum o porozumení
Minulý týždeň Washington a Teherán podpísali memorandum o porozumení, ktoré vytvorilo rámec pre ďalšie rokovania po takmer 40 dňoch bojov a následnom krehkom prímerí. Podľa Vancea sa podarilo vytvoriť „veľmi dobré základy“ pre konečnú dohodu.
Americké ministerstvo financií zároveň oznámilo, že do 21. augusta pozastavuje sankcie, ktoré Iránu bránili v produkcii, predaji a exporte ropy a ropných produktov. Minister financií Scott Bessent tento krok zdôvodnil záväzkom Teheránu zabezpečiť slobodnú plavbu cez Hormuzský prieliv a umožniť návrat jadrových inšpektorov.
Krátka diskusia
Vance uviedol, že Irán súhlasil s tým, že pozve inšpektorov MAAE späť do krajiny, čo označil za významný míľnik a prvý krok k trvalému odstráneniu iránskych jadrových kapacít. Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmaeil Baqaei však zdôraznil, že o jadrovom programe prebehla iba krátka diskusia a rokovania o detailoch sa ešte nezačali.
Súčasťou pripravovanej dohody má byť aj zmiernenie sankcií a postupné uvoľňovanie zmrazených iránskych aktív. Vance tvrdí, že ak budú peniaze odblokované, využijú sa na nákup amerických produktov a nie na podporu teroristických skupín. Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arakčí na sociálnej sieti uviedol, že dohoda zahŕňa aj obnovenie vývozu ropy a petrochemických produktov či rozsiahly plán obnovy krajiny.
Tireless Pakistani and Qatari mediation has delivered major progress to end Lebanon War. Oil and petrochem exports are waived, blockade lifted, some frozen assets released, and major reconstruction & development plan launched for Iran.
1st real test: Lebanon deconfliction cell https://t.co/q0okD2qwSO
— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 22, 2026
Mediátori z Pakistanu a Kataru oznámili, že obe strany sa dohodli na „cestovnej mape“ smerujúcej k uzavretiu konečnej dohody do 60 dní. Technické rokovania budú pokračovať počas celého týždňa vo Švajčiarsku.
Netanjahu je skeptický
Washington a Teherán zároveň vytvorili komunikačné kanály na predchádzanie incidentom v Hormuzskom prielive a na udržanie prímeria v Libanone. Napriek vyhláseniam Iránu o opätovnom uzavretí strategického prielivu údaje z pondelka ukazovali, že lodná doprava cez neho naďalej pokračuje.
Izrael však zostáva voči dohode skeptický. Premiér Benjamin Netanjahu vyhlásil, že izraelská armáda si zachováva „plnú slobodu konať“ proti akýmkoľvek hrozbám v južnom Libanone. Konflikt v krajine si podľa ministerstva zdravotníctva vyžiadal už viac než 4 100 obetí a škody na infraštruktúre sa odhadujú na približne 1,38 miliardy dolárov.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/utok-na-iran-a-napatie-na-blizkom-vychode-fotografie/">Útok na Irán a napätie na Blízkom východe (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - USA dočasne pozastavili sankcie na iránsku ropu, Teherán vpustí jadrových inšpektorov © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: americký minister financií americký viceprezident Hormuzský prieliv Iránska ropa Iránsky jadrový program Izraelský premiér Mierové rokovania Napätie na Blízkom východe Sankcie voči Iránu
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