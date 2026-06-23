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23. júna 2026

USA dočasne pozastavili sankcie na iránsku ropu, Teherán vpustí jadrových inšpektorov


Tagy: americký minister financií americký viceprezident Hormuzský prieliv Iránska ropa Iránsky jadrový program Izraelský premiér Mierové rokovania Napätie na Blízkom východe Sankcie voči Iránu

Minulý týždeň Washington a Teherán podpísali memorandum o porozumení, ktoré vytvorilo rámec pre ďalšie rokovania po takmer 40 dňoch bojov a následnom krehkom prímerí. Spojené štáty dočasne ...



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23.6.2026 (SITA.sk) - Minulý týždeň Washington a Teherán podpísali memorandum o porozumení, ktoré vytvorilo rámec pre ďalšie rokovania po takmer 40 dňoch bojov a následnom krehkom prímerí.


Spojené štáty dočasne pozastavili sankcie na iránsku ropu po tom, čo Teherán súhlasil s návratom inšpektorov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE). Oznámil to v pondelok americký viceprezident JD Vance po rokovaniach s iránskou delegáciou vo švajčiarskom Bürgenstocku.

Memorandum o porozumení


Minulý týždeň Washington a Teherán podpísali memorandum o porozumení, ktoré vytvorilo rámec pre ďalšie rokovania po takmer 40 dňoch bojov a následnom krehkom prímerí. Podľa Vancea sa podarilo vytvoriť „veľmi dobré základy“ pre konečnú dohodu.

Americké ministerstvo financií zároveň oznámilo, že do 21. augusta pozastavuje sankcie, ktoré Iránu bránili v produkcii, predaji a exporte ropy a ropných produktov. Minister financií Scott Bessent tento krok zdôvodnil záväzkom Teheránu zabezpečiť slobodnú plavbu cez Hormuzský prieliv a umožniť návrat jadrových inšpektorov.

Krátka diskusia


Vance uviedol, že Irán súhlasil s tým, že pozve inšpektorov MAAE späť do krajiny, čo označil za významný míľnik a prvý krok k trvalému odstráneniu iránskych jadrových kapacít. Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmaeil Baqaei však zdôraznil, že o jadrovom programe prebehla iba krátka diskusia a rokovania o detailoch sa ešte nezačali.

Súčasťou pripravovanej dohody má byť aj zmiernenie sankcií a postupné uvoľňovanie zmrazených iránskych aktív. Vance tvrdí, že ak budú peniaze odblokované, využijú sa na nákup amerických produktov a nie na podporu teroristických skupín. Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arakčí na sociálnej sieti uviedol, že dohoda zahŕňa aj obnovenie vývozu ropy a petrochemických produktov či rozsiahly plán obnovy krajiny.



Mediátori z Pakistanu a Kataru oznámili, že obe strany sa dohodli na „cestovnej mape“ smerujúcej k uzavretiu konečnej dohody do 60 dní. Technické rokovania budú pokračovať počas celého týždňa vo Švajčiarsku.

Netanjahu je skeptický


Washington a Teherán zároveň vytvorili komunikačné kanály na predchádzanie incidentom v Hormuzskom prielive a na udržanie prímeria v Libanone. Napriek vyhláseniam Iránu o opätovnom uzavretí strategického prielivu údaje z pondelka ukazovali, že lodná doprava cez neho naďalej pokračuje.

Izrael však zostáva voči dohode skeptický. Premiér Benjamin Netanjahu vyhlásil, že izraelská armáda si zachováva „plnú slobodu konať“ proti akýmkoľvek hrozbám v južnom Libanone. Konflikt v krajine si podľa ministerstva zdravotníctva vyžiadal už viac než 4 100 obetí a škody na infraštruktúre sa odhadujú na približne 1,38 miliardy dolárov.



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Zdroj: SITA.sk - USA dočasne pozastavili sankcie na iránsku ropu, Teherán vpustí jadrových inšpektorov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: americký minister financií americký viceprezident Hormuzský prieliv Iránska ropa Iránsky jadrový program Izraelský premiér Mierové rokovania Napätie na Blízkom východe Sankcie voči Iránu
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