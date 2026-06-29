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29. júna 2026

Streľba v nemeckom meste Stade si vyžiadala päť obetí, polícia zadržala podozrivého


Tagy: Civilné obete masová vražda Nemecká polícia

Vyšetrovatelia preverujú okolnosti tragédie na severe krajiny, podľa médií mohlo ísť o rodinnú drámu. Pri streľbe v severonemeckom meste Stade zahynulo päť ľudí. ...



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gettyimages 1026393574 676x451 29.6.2026 (SITA.sk) - Vyšetrovatelia preverujú okolnosti tragédie na severe krajiny, podľa médií mohlo ísť o rodinnú drámu.

Pri streľbe v severonemeckom meste Stade zahynulo päť ľudí. Polícia zadržala podozrivého muža a oznámila, že pre verejnosť už nehrozí bezprostredné nebezpečenstvo. Informovali o tom nemecké médiá.


K incidentu došlo v meste Stade v spolkovej krajine Dolné Sasko, približne 45 kilometrov západne od Hamburgu.


Na mieste zasahovali početné policajné jednotky a záchranári. Polícia bezprostredne nezverejnila identitu obetí ani podrobnosti o priebehu streľby.



Rodinná tragédia


Podľa informácií denníka Bild vyšetrovatelia pracujú aj s verziou, že mohlo ísť o rodinnú tragédiu.


Úrady však zatiaľ oficiálne nepotvrdili motív činu a okolnosti prípadu zostávajú predmetom vyšetrovania.



Neobvyklá udalosť


Polícia vyzvala obyvateľov, aby sa vyhýbali oblasti zásahu a nešírili neoverené informácie. Bezpečnostné zložky zároveň pokračujú vo výsluchoch svedkov a zabezpečovaní dôkazov.


Streľby s viacerými obeťami patria v Nemecku k pomerne zriedkavým udalostiam. Každý podobný prípad preto vyvoláva rozsiahlu pozornosť verejnosti aj médií a spravidla vedie k intenzívnemu vyšetrovaniu motívu páchateľa a okolností útoku.




Zdroj: SITA.sk - Streľba v nemeckom meste Stade si vyžiadala päť obetí, polícia zadržala podozrivého © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Civilné obete masová vražda Nemecká polícia
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