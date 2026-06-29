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29. júna 2026
Streľba v nemeckom meste Stade si vyžiadala päť obetí, polícia zadržala podozrivého
Vyšetrovatelia preverujú okolnosti tragédie na severe krajiny, podľa médií mohlo ísť o rodinnú drámu. Pri streľbe v severonemeckom meste Stade zahynulo päť ľudí. ...
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Pri streľbe v severonemeckom meste Stade zahynulo päť ľudí. Polícia zadržala podozrivého muža a oznámila, že pre verejnosť už nehrozí bezprostredné nebezpečenstvo. Informovali o tom nemecké médiá.
K incidentu došlo v meste Stade v spolkovej krajine Dolné Sasko, približne 45 kilometrov západne od Hamburgu.
Na mieste zasahovali početné policajné jednotky a záchranári. Polícia bezprostredne nezverejnila identitu obetí ani podrobnosti o priebehu streľby.
Rodinná tragédia
Podľa informácií denníka Bild vyšetrovatelia pracujú aj s verziou, že mohlo ísť o rodinnú tragédiu.
Úrady však zatiaľ oficiálne nepotvrdili motív činu a okolnosti prípadu zostávajú predmetom vyšetrovania.
Neobvyklá udalosť
Polícia vyzvala obyvateľov, aby sa vyhýbali oblasti zásahu a nešírili neoverené informácie. Bezpečnostné zložky zároveň pokračujú vo výsluchoch svedkov a zabezpečovaní dôkazov.
Streľby s viacerými obeťami patria v Nemecku k pomerne zriedkavým udalostiam. Každý podobný prípad preto vyvoláva rozsiahlu pozornosť verejnosti aj médií a spravidla vedie k intenzívnemu vyšetrovaniu motívu páchateľa a okolností útoku.
Zdroj: SITA.sk - Streľba v nemeckom meste Stade si vyžiadala päť obetí, polícia zadržala podozrivého © SITA Všetky práva vyhradené.
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