Strelec z Prahy mal aj ďalší plán, nastražil aj výbušný systém

V dome bolo cítiť aj plyn

Štrnásť mŕtvych a 25 zranených

23.12.2023 - V dome strelca z Filozofickej fakulty Karlovej univerzity v obci Hostouň našla česká polícia pri štvrtkovom zásahu nástražný výbušný systém. Informuje o tom spravodajský portál Novinky.cz, ktorému to potvrdil policajný hovorca Jan Daněk Polícia zasahovala s hasičmi a záchranármi v Hostouni pôvodne preto, že sa 24-ročný študent prostredníctvom SMS správy zveril, že chce spáchať samovraždu.Keď však prišli do domu, našli tam zabitého otca študenta. Okrem toho zacítili v dome zápach plynu a našli zariadenie pripomínajúce nástražný výbušný systém.„V dome, v ktorom bol cítiť plyn, boli umiestnené plynové fľaše a nachádzal sa tu nástražný výbušný systém," povedal Daněk.Podľa informácií noviniek okrem plynových fliaš boli v dome aj kanistre s benzínom či fén s časovačom, ktorý sa mal spustiť v určitý čas, ale pyrotechnik ho odpojil a zaistil. Policajti preverujú, či bolo takto zostrojené zariadenie schopné vybuchnúť.Po tom, čo študent zrejme zabil svojho otca a nastražil pascu v dome, odišiel do Prahy, kde spustil paľbu na univerzite. Zabil 14 ľudí a 25 zranil. Sám napokon spáchal samovraždu. Štvrtková streľba je najtragickejšia v histórii Česka.Obeťami mladíka sú pravdepodobne a mladý muž a jeho dvojmesačné dieťa, ktorí zahynuli po streľbe v lese v Klánoviciach. Balistická expertíza podľa polície preukázala zhodu zbrane, ktorá bola použitá v Klánovickom lese, so zbraňou, ktorá bola nájdená v dome, kde býval strelec z Karlovej univerzity.