Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 6.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Natália
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

05. októbra 2025

Djokovič postúpil do osemfinále turnaja ATP Masters 1000 v Šanghaji



Postup si vybojoval aj Dán Holger Rune, ktorý si v nedeľnom zápase v pozícii nasadenej desiatky poradil s Ugom Humbertom z Francúzska v dvoch setoch 6:4 a 6:4.



Zdieľať
Djokovič postúpil do osemfinále turnaja ATP Masters 1000 v Šanghaji

Srbský tenista Novak Djokovič sa prebojoval do osemfinále dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v Šanghaji. V 3. kole ako nasadená štvorka zdolal Nemca Yannicka Hanfmanna v troch setoch 4:6, 7:5, 6:3. Jeho ďalším súperom bude Španiel Jaume Munar.


Postup si vybojoval aj Dán Holger Rune, ktorý si v nedeľnom zápase v pozícii nasadenej desiatky poradil s Ugom Humbertom z Francúzska v dvoch setoch 6:4 a 6:4. Francúz Giovanni Mpetshi Perricard vyradil piateho nasadeného Taylora Fritza z USA po setoch 6:4, 7:5.

dvojhra - 3. kolo:

Gabriel Diallo (Kan.-31) - David Goffin (Belg.) 3:0 - Goffin skreč, Holger Rune (Dán.-10) - Ugo Humbert (Fr.-21) 6:4, 6:4, Giovanni Mpetshi Perricard (Fr.-32) - Taylor Fritz (USA-5) 6:4, 7:5, Zizou Bergs (Belg.) - Francisco Cerundolo (Arg.-19) 7:6 (1), 6:3, Jaume Munar (Šp.) - Jošihito Nišioka (Jap.) 6:4, 5:7, 6:1, Valentin Vacherot (Mon.) - Tomáš Macháč (ČR-20) 6:0, 3:1 - Macháč skreč, Novak Djokovič (Srb.-4) - Yannick Hanfmann (Nem.) 4:6, 7:5, 6:3


   Tlač    Pošli

   

Súvisiace články:


 US Open 2025: Djokovič bude súperom Alcaraza v semifinále dvojhry (3. 9. 2025)
 Djokovič o svojom trápení: Nikdy ma nemilovali ako Federera a Nadala (13. 6. 2025)
 Djokovič po prehre v piatkovom semifinále pripustil, že na turnaji Roland Garros mohol hrať naposledy (7. 6. 2025)
 Djokovič dosiahol jubilejné 100. víťazstvo na Roland Garros (3. 6. 2025)
 Menšík zdolal Djokoviča vo finále ATP Masters 1000 v Miami (31. 3. 2025)
 Djokovič v semifinále dvojhry ATP Miami vyzve Dimitrova (28. 3. 2025)
 Australian Open 2025: Zverev je prvým finalistom dvojhry,Djokovič skrečoval (24. 1. 2025)
 Australian Open 2025: Djokovič zdolal Carlosa Alcaraza a v semifinále dvojhry si zahrá so Zverevom (21. 1. 2025)
 Australian Open 2025: Djokoviča čaká vo štvrťfinále Alcaraz (20. 1. 2025)
 Djokovič sa sťažoval na urážky, odmieta pozápasové interview (19. 1. 2025)



<< predchádzajúci článok
Strelkyňa Vadovičová s ďalším zlatom na ME 2025, Malenovský strieborný

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 