Strolz zopakoval úspech svojho otca spred 34 rokov a prinieslo mu to zlato, predbehol Kildeho

10.2.2022 (Webnoviny.sk) - Olympijským víťazom v alpskej kombinácii sa celkom nečakane stal rakúsky lyžiar Johannes Strolz, ktorý zopakoval úspech svojho otca Huberta Strolza zo ZOH 1988 v Calgary. Prvýkrát v olympijskej histórii alpského lyžovania sa stalo, že po otcovi sa dočkal zlatej medaily aj jeho syn.Ide o pozoruhodný výsledok aj preto, že ešte pred mesiacom 29-ročný Johannes Strolz ani nefiguroval v olympijskej nominácii. V cieli mal v súčte zjazdu a slalomového kola náskok 59 stotín sekundy pred strieborným Nórom Aleksandrom Aamodtom Kildem, tretí skončil Kanaďan James Crawford s mankom 68 stotín."Táto zlatá medaila znamená pre mňa celý svet. Splnil sa mi sen, keď po otcovi mám svoju zlatú medailu už aj ja. Keď som na to začal myslieť, bolo ťažké udržať slzy. Veľmi sa z toho teším," uviedol Johannes Strolz.Takmer neznámy Strolz si vo štvrtok z Jen-čchingu odniesol životný úspech rok po tom, čo bol vyradený z rakúskej reprezentácie. V olympijskej sezóne sa musel pripravovať sám bez trénera. Nomináciu do Pekingu mu zaistilo až senzačné víťazstvo pred mesiacom v slalome vo švajčiarskom Adelbodene, ktoré pre neho znamenalo aj prvé stupne víťazov vo Svetovom pohári."Skvelý príbeh, Johannes neprežíval ľahké roky. V pretekoch na lyžiach musíte byť veľmi trpezliví, konečne to všetkým ukázal. Tvrdá práca a trpezlivosť sa vyplácajú, preto sa nikdy nevzdávajte," povedal tréner rakúskych zjazdárov Paul Schwarzacher.Nórsky rýchlostný špecialista Aleksander Kilde získal druhú medailu v Pekingu po bronze v superobrovskom slalome. "Úžasné, slalom som nešiel dva roky. Len som sa spustil a držal rovnováhu," zhodnotil Nór, ktorému rady rozdávala rekordérka medzi víťazkami v slalomoch Američanka Mikaela Shiffrinová, jeho partnerka.Napriek solídnemu piatemu miestu v zjazde neuspel minuloročný majster sveta v kombinácii Marco Schwarz z Rakúska, ktorý vo svojej silnejšej disciplíne zlyhal. Konečné piate miesto je určite menej, ako očakával.Šesťnásobný víťaz hodnotenia kombinácie v SP Alexis Pinturault z Francúzska bol v zjazde až jedenásty a slalom nedokončil. Ázijský sneh opäť potvrdil, že sa s favoritmi nemazná, zároveň prvýkrát v olympijskej histórii sa podujatie konalo bez aspoň jedného amerického pretekára. Zjazd zatienil ťažký pád Švajčiara Yannicka Chabloza, ktorého po náraze do bariéry odnášali na nosidlách.