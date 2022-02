V skitlone na ZOH v Pekingu získala zlato Nórka Johaugová, Procházková skončila na 65. mieste

Stopka pre doping

Procházkovej čínskej podnebie nesedí

10.2.2022 (Webnoviny.sk) - Nórka Therese Johaugová je už dvojnásobná olympijská víťazka z Pekingu. Zatiaľ čo však v úvodnom skiatlone na 7,5 + 7,5 km triumfovala dominantným spôsobom, vo štvrtkových pretekoch na 10 km klasicky s intervalovým štartom zdolala Fínku Kerttu Niskanenovú iba o štyri desatiny sekundy.Aj súboj o bronz na diaľku bol mimoriadne dramatický. Napokon sa tešila ďalšia Fínka Krista Pärmakoskiová , ktorá bola lepšia ako Ruska Natalia Nepriajevová iba o jedinú desatinku sekundy.Tridsaťtriročná Nórka Johaugová si v Pekingu vybojovala druhé individuálne zlato zo ZOH, prvú zlatú medailu má ešte z Vancouveru 2010 ako členka štafety.Okrem toho pod piatimi kruhmi získala v Soči 2014 striebro na 30 km voľne a bronz na 10 km klasicky. Pred štyrmi rokmi v Pjongčangu chýbala, lebo mala stopku pre doping.Skúsená nórska bežkyňa na lyžiach má na svojom konte štrnásť zlatých medailí z MS a trikrát sa stala celkovou víťazkou Svetového pohára.Z tria Sloveniek bola najlepšia Alena Procházková, na 65. mieste zaostala za víťazkou o 5:11,9 min. Barbora Kelementová skončila na 77. priečke s mankom 6:52,9 a debutantka Kristína Sivoková bola klasifikovaná na 81. pozícii, keď jej namerali o 8:06,3 min horší čas ako mala víťazná Johaugová.Päťnásobná olympionička Procházková dosiahla na 10 km klasickou technikou najlepšie umiestnenie hneď na svojej prvej olympiáde v roku 2006, keď v talianskom Pragelate skončila dvadsiata ôsma."Veľmi som sa trápila, výška a podnebie mi tu v Číne nesedia, neviem sa do toho dostať. Začiatok bol fajn, v kopcoch to už bolo horšie. Sem-tam som sa rozbehla, potom zasa spomalila. Dala som do toho dosť, som určite unavená. Musíme sa dohodnúť s trénerom, ako budeme pokračovať ďalej," uviedla Alena Procházková pre RTVS.