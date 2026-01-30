Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 30.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ema
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

30. januára 2026

STŠ žiada Ústavný súd o posúdenie novely o kajúcnikoch, podania sa týkajú drogovej kauzy aj Norberta Bödöra


Tagy: Kajucnik kauza Valčeky Krone 2 Novela Trestného zákona Súdy

Špecializovaný trestný súd podal na Ústavný súd SR dve podania, v ktorých žiada posúdenie novely ...



Zdieľať
ustavny sud 676x416 30.1.2026 (SITA.sk) - Špecializovaný trestný súd podal na Ústavný súd SR dve podania, v ktorých žiada posúdenie novely Trestného poriadku, ktorá obmedzuje využívanie takzvaných kajúcnikov, s ústavou. Ako vyplýva z informácii zverejnených na internetovej stránke ÚS SR, podania sa týkajú drogovej kauzy známej ako Krone 2 a tiež trestnej veci podnikateľa Norberta Bödöra, obžalovaného z podplácania.

Neakceptovateľný zásah do súdnej moci


Podľa schválenej novely Trestného zákona, ktorá novelizuje aj Trestný poriadok sa dôkaz získaný od spolupracujúcej osoby nemôže využiť v trestnom konaní, pokiaľ v akomkoľvek inom prípade dotyčná osoba nevypovedala pravdu. Podľa ŠTS však ide o neakceptovateľný zásah do súdnej moci.

Ale naviac, ide o zavedenie absolútne deštrukčného prvku do procesu dokazovania a to nie len z hľadiska rozsahu dokazovania, ale najmä z hľadiska hodnotenia dôkazov, ktoré prináleží jedine a výlučne nezávislému a nestrannému súdu," uvádza sa v podnete týkajúcom sa kauzy Krone 2. V druhom podnete ŠTS konštatuje, že štát novelizáciou vytvára „tekuté piesky".

Podľa názoru ŠTS ide o nebezpečný počin zákonodarcu, ktorým dokonale narúša ústavou uznaný a garantovaný systém trojdelenia štátnej moci a zároveň značne oslabuje schopnosť štátu plniť funkcie v oblasti trestnej politiky," zdôraznil ŠTS. Ten v oboch prípadoch vzhľadom na novelizáciu prerušil konanie.

Znemožnenie vyšetrovania


Národná rada ešte 11. decembra 2025 schválila novelu Trestného zákona, hlasovalo za ňu 76 poslancov. Okrem sprísnenia trestov pri drobných krádežiach novela, ktorá mení aj Trestný poriadok, obmedzuje aj využívanie spolupracujúcich obvinených, tzv. kajúcnikov, v trestnom konaní. Podľa novelizácie by súdy nemali prihliadať na ich výpovede, pokiaľ sa preukáže, že v akomkoľvek trestnom konaní nehovorili pravdu. Podľa kritikov novely sa tým znemožní vyšetrovanie závažnej trestnej činnosti, napríklad zločineckých skupín.

V kauze Krone 2 je pätica osôb obžalovaná pre založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny a nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi.

Podľa Krajskej prokuratúry Bratislava je obžalovaným kladené za vinu pašovanie približne 2,7 tony kokaínu a 3,48 tony hašišu na územie Slovenskej republiky a následná distribúcia týchto drog do rôznych krajín Európy. Podnikateľ Bödör je zase obžalovaný z poskytnutia úplatku 50-tisíc eur, ktorý súvisel s pomocou v trestnej veci, konkrétne v kauze Valčeky, v prospech podnikateľa Štefana Žigu.


Zdroj: SITA.sk - STŠ žiada Ústavný súd o posúdenie novely o kajúcnikoch, podania sa týkajú drogovej kauzy aj Norberta Bödöra © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kajucnik kauza Valčeky Krone 2 Novela Trestného zákona Súdy
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Vo veku 94 rokov zomrel slovenský režisér Július Gyermek, patril k významným operným tvorcom
<< predchádzajúci článok
Tomášovo ministerstvo odštartuje nový program pre osamelých rodičov, pomoc nájdu v 46 poradniach

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 