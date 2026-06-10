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10. júna 2026
Študent tri roky zbieral fľaše a plechovky. Do obchodu ich priniesol viac ako 7 000, peniaze venuje na charitu
Tagy: zálohované obaly
Mladíkovi pri plnení úlohy pomáhali aj priatelia, no aj tak im vrátenie všetkých obalov trvalo viac než päť a pol hodiny. Nezvyčajná udalosť zamestnala na celé pondelkové dopoludnie jediný automat ...
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10.6.2026 (SITA.sk) - Mladíkovi pri plnení úlohy pomáhali aj priatelia, no aj tak im vrátenie všetkých obalov trvalo viac než päť a pol hodiny.
Nezvyčajná udalosť zamestnala na celé pondelkové dopoludnie jediný automat na zálohované obaly v obci Enontekiö na severe Fínska. Ako píše web yle.fi, dvadsaťjedenročný študent archeológie Jan Wahlberg totiž prišiel do miestneho obchodu vrátiť až 7 371 fliaš a plechoviek, ktoré zbieral viac ako tri roky. Za zálohované obaly získal 1 119,45 eura a celý výťažok plánuje venovať na charitatívne účely.
Mladíkovi pri plnení úlohy pomáhali aj priatelia, no aj tak im vrátenie všetkých obalov trvalo viac než päť a pol hodiny. V dedine je pritom len jeden automat, do ktorého treba každú fľašu či plechovku vložiť samostatne. Podľa miestneho obchodníka Erkkiho Rantakokka sa také množstvo obalov bežne nazbiera až za týždeň či dva. Napriek tomu návratová akcia nespôsobila výraznejšie problémy ani rady zákazníkov.
Wahlberg uviedol, že pôvodne chcel nazbierať sumu približne 100 eur, no postupne si stanovil ambicióznejší cieľ prekročiť hranicu tisíc eur. Projekt odštartoval v Enontekiö, ku ktorému má silný vzťah, a práve preto sa rozhodol obaly vrátiť tam, kde ich začal zbierať. Počas rokov si všimol aj veľké množstvo zahraničných fliaš a plechoviek, najmä zo Švédska, Nórska či dokonca zo Španielska. Severofínskou obcou totiž prechádza významná cesta spájajúca Fínsko so susednými krajinami.
Peniaze získané z vrátenia fínskych obalov chce študent rozdeliť medzi humanitárnu pomoc pre Ukrajinu, výskum amyotrofickej laterálnej sklerózy (ALS) a ďalší projekt, ktorý zatiaľ nechcel prezradiť. Pomoc Ukrajine preňho nie je novinka - od roku 2023 navštívil krajinu už šestnásťkrát v rámci humanitárnych aktivít a podľa vlastných slov sa tam plánuje opäť vrátiť hneď, ako to bude možné.
Zdroj: SITA.sk - Študent tri roky zbieral fľaše a plechovky. Do obchodu ich priniesol viac ako 7 000, peniaze venuje na charitu © SITA Všetky práva vyhradené.
Nezvyčajná udalosť zamestnala na celé pondelkové dopoludnie jediný automat na zálohované obaly v obci Enontekiö na severe Fínska. Ako píše web yle.fi, dvadsaťjedenročný študent archeológie Jan Wahlberg totiž prišiel do miestneho obchodu vrátiť až 7 371 fliaš a plechoviek, ktoré zbieral viac ako tri roky. Za zálohované obaly získal 1 119,45 eura a celý výťažok plánuje venovať na charitatívne účely.
Mladíkovi pri plnení úlohy pomáhali aj priatelia, no aj tak im vrátenie všetkých obalov trvalo viac než päť a pol hodiny. V dedine je pritom len jeden automat, do ktorého treba každú fľašu či plechovku vložiť samostatne. Podľa miestneho obchodníka Erkkiho Rantakokka sa také množstvo obalov bežne nazbiera až za týždeň či dva. Napriek tomu návratová akcia nespôsobila výraznejšie problémy ani rady zákazníkov.
Wahlberg uviedol, že pôvodne chcel nazbierať sumu približne 100 eur, no postupne si stanovil ambicióznejší cieľ prekročiť hranicu tisíc eur. Projekt odštartoval v Enontekiö, ku ktorému má silný vzťah, a práve preto sa rozhodol obaly vrátiť tam, kde ich začal zbierať. Počas rokov si všimol aj veľké množstvo zahraničných fliaš a plechoviek, najmä zo Švédska, Nórska či dokonca zo Španielska. Severofínskou obcou totiž prechádza významná cesta spájajúca Fínsko so susednými krajinami.
Opiskelija Jan Wahlberg, 21, palautti maanantaina Enontekiöllä Hetan kylän ruokakauppaan 7 371 tölkkiä ja pulloa. Palautus tuottaa 1 119,45 euroa. Rahat hän lahjoittaa hyväntekeväisyyteen Ukrainaan ja ALS-taudin tutkimukseen. #Enontekiö #Hetta #Heahttá https://t.co/mry55swbUF
— Mattias Tolvanen (@MattiasTolvanen) June 8, 2026
Peniaze získané z vrátenia fínskych obalov chce študent rozdeliť medzi humanitárnu pomoc pre Ukrajinu, výskum amyotrofickej laterálnej sklerózy (ALS) a ďalší projekt, ktorý zatiaľ nechcel prezradiť. Pomoc Ukrajine preňho nie je novinka - od roku 2023 navštívil krajinu už šestnásťkrát v rámci humanitárnych aktivít a podľa vlastných slov sa tam plánuje opäť vrátiť hneď, ako to bude možné.
Zdroj: SITA.sk - Študent tri roky zbieral fľaše a plechovky. Do obchodu ich priniesol viac ako 7 000, peniaze venuje na charitu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: zálohované obaly
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