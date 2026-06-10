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10. júna 2026
Trump pohrozil Iránu, že za zdržovanie mierových rokovaní bude musieť zaplatiť
Washington a Teherán si opäť vymenili útoky napriek prímeriu, konflikt zasahuje aj americké základne v regióne.
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Americký prezident Donald Trump v stredu vyhlásil, že Irán príliš dlho odkladá rokovania o urovnaní konfliktu na Blízkom východe a teraz za to „bude musieť zaplatiť“.
Trump reagoval po ďalšej výmene úderov medzi Spojenými štátmi a Iránom, ktorá zvýšila napätie napriek prímeriu platnému od apríla.
Tyran je mŕtvy
„Tyran Blízkeho východu je mŕtvy! Rokovania o dohode, ktorá by bola preňho výborná, trvajú príliš dlho a teraz za to bude musieť zaplatiť,“ napísal Trump na sociálnej sieti Truth Social.
Americký prezident zároveň tvrdí, že iránska armáda bola „úplne porazená“. Trumpove vyjadrenia ostro kontrastujú s jeho nedávnym optimistickým hodnotením situácie.
V utorok totiž novinárom povedal, že rokovania o trvalom ukončení vojny sú v „záverečnej fáze“ a mohli by sa skončiť v priebehu „dvoch alebo troch dní“.
Opäť útočili
Americké ozbrojené sily v noci na stredu oznámili útoky proti cieľom v Iráne ako odvetu za pondelkové zostrelenie amerického vrtuľníka. Iránske médiá následne informovali o explóziách na juhu krajiny.
Velenie ozbrojených síl USA na Blízkom východe (CENTCOM) neskôr uviedlo, že americké letectvo a námorníctvo zasiahli veliteľské, obranné a monitorovacie stanovištia.
Teherán v stredu oznámil, že zaútočil na americké vojenské základne v Jordánsku a Bahrajne.
Konflikt medzi Iránom, Spojenými štátmi a Izraelom patrí medzi hlavné zdroje nestability na Blízkom východe a zároveň výrazne ovplyvňuje ceny ropy aj globálne finančné trhy.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/utok-na-iran-a-napatie-na-blizkom-vychode-fotografie/">Útok na Irán a napätie na Blízkom východe (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Trump pohrozil Iránu, že za zdržovanie mierových rokovaní bude musieť zaplatiť © SITA Všetky práva vyhradené.
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