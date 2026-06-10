Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 10.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Margaréta
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Ekonomika

Zo zahraničia

Kultúra

Kino, DVD

Šport

Tlačové správy

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

10. júna 2026

Trump pohrozil Iránu, že za zdržovanie mierových rokovaní bude musieť zaplatiť


Tagy: Americký prezident iránske útoky iránsky režim Napätie na Blízkom východe Útok na Irán

Washington a Teherán si opäť vymenili útoky napriek prímeriu, konflikt zasahuje aj americké základne v regióne.



Zdieľať
trump__5531 676x451 10.6.2026 (SITA.sk) - Washington a Teherán si opäť vymenili útoky napriek prímeriu, konflikt zasahuje aj americké základne v regióne.

Americký prezident Donald Trump v stredu vyhlásil, že Irán príliš dlho odkladá rokovania o urovnaní konfliktu na Blízkom východe a teraz za to „bude musieť zaplatiť“.


Trump reagoval po ďalšej výmene úderov medzi Spojenými štátmi a Iránom, ktorá zvýšila napätie napriek prímeriu platnému od apríla.



Tyran je mŕtvy


„Tyran Blízkeho východu je mŕtvy! Rokovania o dohode, ktorá by bola preňho výborná, trvajú príliš dlho a teraz za to bude musieť zaplatiť,“ napísal Trump na sociálnej sieti Truth Social.


Americký prezident zároveň tvrdí, že iránska armáda bola „úplne porazená“. Trumpove vyjadrenia ostro kontrastujú s jeho nedávnym optimistickým hodnotením situácie.



V utorok totiž novinárom povedal, že rokovania o trvalom ukončení vojny sú v „záverečnej fáze“ a mohli by sa skončiť v priebehu „dvoch alebo troch dní“.



Opäť útočili


Americké ozbrojené sily v noci na stredu oznámili útoky proti cieľom v Iráne ako odvetu za pondelkové zostrelenie amerického vrtuľníka. Iránske médiá následne informovali o explóziách na juhu krajiny.


Velenie ozbrojených síl USA na Blízkom východe (CENTCOM) neskôr uviedlo, že americké letectvo a námorníctvo zasiahli veliteľské, obranné a monitorovacie stanovištia.



Teherán v stredu oznámil, že zaútočil na americké vojenské základne v Jordánsku a Bahrajne.


Konflikt medzi Iránom, Spojenými štátmi a Izraelom patrí medzi hlavné zdroje nestability na Blízkom východe a zároveň výrazne ovplyvňuje ceny ropy aj globálne finančné trhy.




Fotogaléria k článku:




href="https://sita.sk/fotogaleria/utok-na-iran-a-napatie-na-blizkom-vychode-fotografie/">Útok na Irán a napätie na Blízkom východe (fotografie)





Zdroj: SITA.sk - Trump pohrozil Iránu, že za zdržovanie mierových rokovaní bude musieť zaplatiť © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americký prezident iránske útoky iránsky režim Napätie na Blízkom východe Útok na Irán
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Viskupič ide obhajovať post trnavského župana, zatiaľ nemá žiadneho vyzývateľa
<< predchádzajúci článok
Študent tri roky zbieral fľaše a plechovky. Do obchodu ich priniesol viac ako 7 000, peniaze venuje na charitu

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 