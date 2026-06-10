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10. júna 2026
Michal Fico nedostáva štátne peniaze, ale peniaze Smeru, tvrdí Kaliňák
Prípad Ficovho syna je podľa Kaliňáka len zakrývací manéver progresívcov, k moci sa snažia prepracovať primitívnymi lžami. Ak niekto tvrdí, že Michal Fico dostáva peniaze zo ...
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10.6.2026 (SITA.sk) - Prípad Ficovho syna je podľa Kaliňáka len zakrývací manéver progresívcov, k moci sa snažia prepracovať primitívnymi lžami.
Ak niekto tvrdí, že Michal Fico dostáva peniaze zo štátneho rozpočtu, tak sa veľmi mýli. Vyhlásil to podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) v reakcii na medializované informácie o tom, že syn premiéra Roberta Fica (Smer-SD) dostáva štátne peniaze cez Agentúru Smer, v ktorej je konateľom.
Kaliňák však zdôraznil, že nejde o štátne peniaze. „Prostriedky, ktoré prídu na účet politickej strany Smer, sa stávajú jej prostriedkami. Čiže dochádza k transformácii,“ povedal minister.
Pripomenul, že aj on vykonával funkciu šéfa Agentúry Smer. „Viem presne, čo sme mali na starosti, že sa pod mojím vedením podarilo urobiť jednu z najlacnejších volebných kampaní, a že sme dokázali prostriedky využívať efektívne,“ dodal Kaliňák.
Peniaze, ktoré idú do agentúry, sú podľa jeho slov peniaze strany Smer. Podotkol, že zákon hovorí o tom, akým spôsobom má strana tieto peniaze používať. Smer ich podľa jeho slov používa v súlade so zákonom.
„Keď sa politická strana rozhodne, že tieto prostriedky použije na zamestnanie takého alebo onakého typu ľudí, je to iba na jej rozhodnutí. V tomto prípade napríklad platí, že tak isto aj môj synovec Erik Kaliňák bol zamestnanom Smeru. Zaútočíte na mňa, že čerpal prostriedky zo štátneho rozpočtu? Nie. Čerpá prostriedky Smeru,“ zdôraznil minister.
Vysvetlil, že Agentúra Smer je organizácia, ktorá vykonáva volebné kampane, spravuje majetok a stojí za všetkými akciami, ktoré organizuje Smer. „Mal som presne tú istú odmenu, akú má Michal Fico. Mám odstúpiť? Lebo som čerpal prostriedky politickej strany Smer?“ dodal Kaliňák, podľa ktorého sú obvinenia voči Michalovi Ficovi zakrývacím manévrom pre kauzu matky predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku.
„Veľmi sa teším z tohto prípadu, lebo je evidentné, že nič iné na Smer nemáte. PS klesá, pretože sa primitívnymi lžami snaží prepracovať k moci,“ vyhlásil minister.
Súčasne podotkol, že on sám odporučil Michala Fica ako svojho nástupcu v Agentúre Smer. „Má vyštudovanú školu, je na to odborník, dobre pozná život strany Smer a dokáže dobre pripraviť budúcu kampaň, čo bude jednou z jeho úloh, ktorú bude robiť najbližšie mesiace,“ uzavrel Kaliňák.
Zdroj: SITA.sk - Michal Fico nedostáva štátne peniaze, ale peniaze Smeru, tvrdí Kaliňák © SITA Všetky práva vyhradené.
Ak niekto tvrdí, že Michal Fico dostáva peniaze zo štátneho rozpočtu, tak sa veľmi mýli. Vyhlásil to podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) v reakcii na medializované informácie o tom, že syn premiéra Roberta Fica (Smer-SD) dostáva štátne peniaze cez Agentúru Smer, v ktorej je konateľom.
Kaliňák však zdôraznil, že nejde o štátne peniaze. „Prostriedky, ktoré prídu na účet politickej strany Smer, sa stávajú jej prostriedkami. Čiže dochádza k transformácii,“ povedal minister.
Pripomenul, že aj on vykonával funkciu šéfa Agentúry Smer. „Viem presne, čo sme mali na starosti, že sa pod mojím vedením podarilo urobiť jednu z najlacnejších volebných kampaní, a že sme dokázali prostriedky využívať efektívne,“ dodal Kaliňák.
V súlade so zákonom
Peniaze, ktoré idú do agentúry, sú podľa jeho slov peniaze strany Smer. Podotkol, že zákon hovorí o tom, akým spôsobom má strana tieto peniaze používať. Smer ich podľa jeho slov používa v súlade so zákonom.
„Keď sa politická strana rozhodne, že tieto prostriedky použije na zamestnanie takého alebo onakého typu ľudí, je to iba na jej rozhodnutí. V tomto prípade napríklad platí, že tak isto aj môj synovec Erik Kaliňák bol zamestnanom Smeru. Zaútočíte na mňa, že čerpal prostriedky zo štátneho rozpočtu? Nie. Čerpá prostriedky Smeru,“ zdôraznil minister.
Údajný zakrývací manéver
Vysvetlil, že Agentúra Smer je organizácia, ktorá vykonáva volebné kampane, spravuje majetok a stojí za všetkými akciami, ktoré organizuje Smer. „Mal som presne tú istú odmenu, akú má Michal Fico. Mám odstúpiť? Lebo som čerpal prostriedky politickej strany Smer?“ dodal Kaliňák, podľa ktorého sú obvinenia voči Michalovi Ficovi zakrývacím manévrom pre kauzu matky predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku.
„Veľmi sa teším z tohto prípadu, lebo je evidentné, že nič iné na Smer nemáte. PS klesá, pretože sa primitívnymi lžami snaží prepracovať k moci,“ vyhlásil minister.
Súčasne podotkol, že on sám odporučil Michala Fica ako svojho nástupcu v Agentúre Smer. „Má vyštudovanú školu, je na to odborník, dobre pozná život strany Smer a dokáže dobre pripraviť budúcu kampaň, čo bude jednou z jeho úloh, ktorú bude robiť najbližšie mesiace,“ uzavrel Kaliňák.
Zdroj: SITA.sk - Michal Fico nedostáva štátne peniaze, ale peniaze Smeru, tvrdí Kaliňák © SITA Všetky práva vyhradené.
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