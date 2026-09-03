|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 3.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Belo
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
03. septembra 2026
Stúpajúca hladina jazera Baringo v Keni vytláča krokodíly k obydliam, úrady ich odchytávajú
Jazero sa od roku 2010 rozšírilo približne o 70 percent, úrady chcú odchytiť najmenej 30 veľkých krokodílov. Kenskí ochranári odchytávajú krokodíly pri brehoch jazera Baringo, ktorého prudko ...
Zdieľať
3.9.2026 (SITA.sk) - Jazero sa od roku 2010 rozšírilo približne o 70 percent, úrady chcú odchytiť najmenej 30 veľkých krokodílov.
Kenskí ochranári odchytávajú krokodíly pri brehoch jazera Baringo, ktorého prudko stúpajúca hladina vytláča plazy čoraz bližšie k ľudským obydliam.
Vláda spustila týždňovú operáciu zameranú najmä na veľké jedince v čase, keď sa úrady obávajú ďalšieho rastu vody v dôsledku dažďov spojených s klimatickým javom El Niňo.
Jazerá v kenskej časti Východoafrickej priekopovej prepadliny dosiahli hladiny, aké región nezažil najmenej pol storočia.
Vedci rast vody pripisujú extrémnym zrážkam súvisiacim so zmenou klímy. Desaťtisíce ľudí sa podľa oficiálnych údajov museli presťahovať do vyššie položených oblastí a divé zvieratá sa dostávajú do nebezpečnej blízkosti obyvateľov.
Odchyt krokodílov je náročný a nebezpečný. Ochranári používajú napríklad nahrávku kňučania psa, ktorou sa ich snažia prilákať k sieťovej pasci s mŕtvymi rybami.
„Chytiť ich nie je jednoduché, sú veľmi plaché... je ťažké ich prilákať a je to nebezpečné,“ povedal veterinár Kenskej služby pre ochranu prírody Dominic Mijele, ktorý operáciu vedie.
Doteraz sa podarilo odchytiť približne 13 krokodílov a premiestniť ich do chráneného parku.
Cieľom je do konca operácie odchytiť najmenej 30 jedincov, predovšetkým tých s hmotnosťou 200 kilogramov a viac. Podľa hrubého odhadu žije v jazere viac ako 200 krokodílov.
Analýza satelitných snímok Copernicus Sentinel a NASA Landsat ukazuje, že plocha jazera sa od roku 2010 zväčšila približne o 70 percent na 234 štvorcových kilometrov.
„Obávame sa, že keď prídu dažde spojené s El Niňo, voda bude ďalej stúpať a vyplaví krokodíly do dediny,“ upozornil Mijele.
Miestni obchodníci s rybami premiestňovanie krokodílov vítajú. „Je to veľká úľava, dlho nás terorizovali... každý deň nám ničia rybárske siete,“ povedala 35-ročná Dorcas Kiplagatová.
Nie všetci však zásah podporujú. Časť obyvateľov sa obáva, že výrazné zníženie počtu krokodílov poškodí cestovný ruch a podnikanie závislé od návštevníkov jazera.
Zdroj: SITA.sk - Stúpajúca hladina jazera Baringo v Keni vytláča krokodíly k obydliam, úrady ich odchytávajú © SITA Všetky práva vyhradené.
Kenskí ochranári odchytávajú krokodíly pri brehoch jazera Baringo, ktorého prudko stúpajúca hladina vytláča plazy čoraz bližšie k ľudským obydliam.
Vláda spustila týždňovú operáciu zameranú najmä na veľké jedince v čase, keď sa úrady obávajú ďalšieho rastu vody v dôsledku dažďov spojených s klimatickým javom El Niňo.
Ľudia sa sťahujú
Jazerá v kenskej časti Východoafrickej priekopovej prepadliny dosiahli hladiny, aké región nezažil najmenej pol storočia.
Vedci rast vody pripisujú extrémnym zrážkam súvisiacim so zmenou klímy. Desaťtisíce ľudí sa podľa oficiálnych údajov museli presťahovať do vyššie položených oblastí a divé zvieratá sa dostávajú do nebezpečnej blízkosti obyvateľov.
Nebezpečná práca
Odchyt krokodílov je náročný a nebezpečný. Ochranári používajú napríklad nahrávku kňučania psa, ktorou sa ich snažia prilákať k sieťovej pasci s mŕtvymi rybami.
„Chytiť ich nie je jednoduché, sú veľmi plaché... je ťažké ich prilákať a je to nebezpečné,“ povedal veterinár Kenskej služby pre ochranu prírody Dominic Mijele, ktorý operáciu vedie.
Doteraz sa podarilo odchytiť približne 13 krokodílov a premiestniť ich do chráneného parku.
Jazero rastie
Cieľom je do konca operácie odchytiť najmenej 30 jedincov, predovšetkým tých s hmotnosťou 200 kilogramov a viac. Podľa hrubého odhadu žije v jazere viac ako 200 krokodílov.
Analýza satelitných snímok Copernicus Sentinel a NASA Landsat ukazuje, že plocha jazera sa od roku 2010 zväčšila približne o 70 percent na 234 štvorcových kilometrov.
„Obávame sa, že keď prídu dažde spojené s El Niňo, voda bude ďalej stúpať a vyplaví krokodíly do dediny,“ upozornil Mijele.
Menej krokodílov, menej turistov
Miestni obchodníci s rybami premiestňovanie krokodílov vítajú. „Je to veľká úľava, dlho nás terorizovali... každý deň nám ničia rybárske siete,“ povedala 35-ročná Dorcas Kiplagatová.
Nie všetci však zásah podporujú. Časť obyvateľov sa obáva, že výrazné zníženie počtu krokodílov poškodí cestovný ruch a podnikanie závislé od návštevníkov jazera.
Zdroj: SITA.sk - Stúpajúca hladina jazera Baringo v Keni vytláča krokodíly k obydliam, úrady ich odchytávajú © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Recenzia: Watsonovci sú jednou z úvodných inscenácií novej divadelnej sezóny v SND
Recenzia: Watsonovci sú jednou z úvodných inscenácií novej divadelnej sezóny v SND
<< predchádzajúci článok
Potvrdené! Dara Rolins sa vydala za Nedvěda v Taliansku, kde majú postavený dom – FOTO
Potvrdené! Dara Rolins sa vydala za Nedvěda v Taliansku, kde majú postavený dom – FOTO