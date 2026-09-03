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 24hod.sk    Príroda-Zvieratá

03. septembra 2026

Stúpajúca hladina jazera Baringo v Keni vytláča krokodíly k obydliam, úrady ich odchytávajú


Tagy: El niňo Klimatická zmena Krokodíl Odchyt

Jazero sa od roku 2010 rozšírilo približne o 70 percent, úrady chcú odchytiť najmenej 30 veľkých krokodílov. Kenskí ochranári odchytávajú krokodíly pri brehoch jazera Baringo, ktorého prudko ...



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gettyimages 1165444922 676x416 3.9.2026 (SITA.sk) - Jazero sa od roku 2010 rozšírilo približne o 70 percent, úrady chcú odchytiť najmenej 30 veľkých krokodílov.


Kenskí ochranári odchytávajú krokodíly pri brehoch jazera Baringo, ktorého prudko stúpajúca hladina vytláča plazy čoraz bližšie k ľudským obydliam.

Vláda spustila týždňovú operáciu zameranú najmä na veľké jedince v čase, keď sa úrady obávajú ďalšieho rastu vody v dôsledku dažďov spojených s klimatickým javom El Niňo.

Ľudia sa sťahujú


Jazerá v kenskej časti Východoafrickej priekopovej prepadliny dosiahli hladiny, aké región nezažil najmenej pol storočia.

Vedci rast vody pripisujú extrémnym zrážkam súvisiacim so zmenou klímy. Desaťtisíce ľudí sa podľa oficiálnych údajov museli presťahovať do vyššie položených oblastí a divé zvieratá sa dostávajú do nebezpečnej blízkosti obyvateľov.

Nebezpečná práca


Odchyt krokodílov je náročný a nebezpečný. Ochranári používajú napríklad nahrávku kňučania psa, ktorou sa ich snažia prilákať k sieťovej pasci s mŕtvymi rybami.

„Chytiť ich nie je jednoduché, sú veľmi plaché... je ťažké ich prilákať a je to nebezpečné,“ povedal veterinár Kenskej služby pre ochranu prírody Dominic Mijele, ktorý operáciu vedie.

Doteraz sa podarilo odchytiť približne 13 krokodílov a premiestniť ich do chráneného parku.

Jazero rastie


Cieľom je do konca operácie odchytiť najmenej 30 jedincov, predovšetkým tých s hmotnosťou 200 kilogramov a viac. Podľa hrubého odhadu žije v jazere viac ako 200 krokodílov.

Analýza satelitných snímok Copernicus Sentinel a NASA Landsat ukazuje, že plocha jazera sa od roku 2010 zväčšila približne o 70 percent na 234 štvorcových kilometrov.

„Obávame sa, že keď prídu dažde spojené s El Niňo, voda bude ďalej stúpať a vyplaví krokodíly do dediny,“ upozornil Mijele.

Menej krokodílov, menej turistov


Miestni obchodníci s rybami premiestňovanie krokodílov vítajú. „Je to veľká úľava, dlho nás terorizovali... každý deň nám ničia rybárske siete,“ povedala 35-ročná Dorcas Kiplagatová.

Nie všetci však zásah podporujú. Časť obyvateľov sa obáva, že výrazné zníženie počtu krokodílov poškodí cestovný ruch a podnikanie závislé od návštevníkov jazera.


Zdroj: SITA.sk - Stúpajúca hladina jazera Baringo v Keni vytláča krokodíly k obydliam, úrady ich odchytávajú © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: El niňo Klimatická zmena Krokodíl Odchyt
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