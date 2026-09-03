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03. septembra 2026
Recenzia: Watsonovci sú jednou z úvodných inscenácií novej divadelnej sezóny v SND
Neporiadok ako chaos bez zabehaných koľají, ľudskosti a všímavosti....takto sa vyhral inscenačný tím Činohry SND s Watsonovcami.
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Bez obáv však, pretože predstavenie je opäť v zmysle: " Čo by bolo, keby?..." Bol život bez poriadku? Nevšimli by sme si, že nám na smrteľnej posteli skonal otec, ak by sa jeho autor - „navrhovateľ" v sklamaniach zo svojej neschopnosti opil s pocitom, že na to už nestačí a celkom mu nevyšlo všetko tak, ako si naplánoval.
Alebo, ak by ho jednotlivé postavy vytlačili " z hry" s tým, že nie sú spokojné a chcú to inak. Stratil by sa vnútorný poriadok. Toto celé je prepojené s postavou Emmy, emancipovanej ženy, ktorá sa stáva východiskom myšlienky. Základom, ktorý aj tomuto bezútešnému koncu dokáže zabrániť.
Zároveň sa ale postupne nastavujú nové modely konaní a udalostí, pričom nie je zabudnuté na príčinno-následné vzťahy, ktorých je príbeh plný. Hoci sa občas kde tu zakotúľajú, a preto je treba Watsonoscov sledovať s otvorenými očami a pohľadom, ako sa z toho nášho času plného chaosu, dá vyťažiť most k autorke nedokončeného diela Jane Austenovej zo začiatkov 19. storočia. SND siahlo po verzii, ktorú uchopila anglická dramatička Laura Wade.
Toto nekonvenčné spracovanie príbehu sestier Watsonových, Emmy (Barbora Andrešičová), Margaret (Zuzana Porubjakobá) a Elizabeth ( Monika Hilmerová) je záberom na komplexnosť úvah pri tvorbe samotnej autorky. Pôvodný nedokončený text z roku 1804 dotiahnutý Laurou Wade bol preložený a zrežírovaný Mariánom Amslerom, v dramaturgickom prevedení Dariny Abrahámovej, scénu pripravila Eva Zezula Jiříkovská, kostýmy Marija Havran, hudby sa ujal Ivan Acher, a napokon pohyb na javisku viedla Stanislava Vlk Vlčeková.
Nádherný motív spočiatku akýchsi nanútených modelov partnerstiev žien s mužmi, ktorý by bol vecou prestíže a zlepšenia majetkových pomerov jednej z rodín, kedy sa ale do popredia dostáva rozhodnutie samotnej Emmy ( Barbora Andrešičová ) nevyhovieť, pozýva diváka sledovať príbeh umožňujúci zmenu v akomkoľvek znení „od začiatku do konca“. Úlet fantázie, pohľad do hlbín Laurinej duše ako autorky príbehu, ktorá pri jeho dokončovaní doslova viedla s postavami ešte pôvodnej Jane Austenovej dialóg.
Nespútaný pohľad na dielo s presahom do života tvorcu ako psychohygieny, ale aj pravdu, pretože v druhom dejstve je práve postava Emmy tou, ktorá vracia autorke účinkujúcej v hre ( Laura – Zuzana Fialová ), chuť a zmysel pokračovať ďalej. Je to dielo o hľadaní východísk, zároveň ohľadu na toho druhého, o dôvodoch na konanie, ale i zodpovednosti niesť následky za rozhodnutia. V scéne, kedy umiera na smrteľnej posteli otec, je to vtedy, keď sa postavy rozhodnú každá žiť podľa vlastných pravidiel, dokázala autorka krásne využiť moment sebeckosti, lebo jeho smrť si všimne jediná z prítomných Hana ( Kamila Heribanová ). Môžme uvažovať aj tak, že pre novú autorku bolo treba nájsť pre túto už existujúcu postavu nejaké východisko, za mňa palec hore, využila moment, kedy sa dá upriamiť pozornosť práve na spomínanú vlastnosť egoizmus.
V tomto bode sa práve začína vetvenie ciest, v jednom a rovnako viacerých ľudských životoch, čo prináša pohľad na ich prepojenie, dosah a závislosť jedného od druhého. O tom, čo sa stane, ak vypneme vnem, či človeka neskôr nebude mrzieť vlastná bezohľadnosť. Tento košatý záber na kontext postava – autor, autor-postava je i prekrásna paleta celého sveta a jeho fungovania. Hovorí ale najmä o nutnosti pohybu z miesta. O posune a jeho nevyhnutnosti, o tom, že všetko sa časom zmení. Možno, napokon i s tenučkou nitkou úvahy, čo ak predsalen niečo spomedzi nás zmizne.
Emma sa vracia do rodného domu. S veľkým obdivom k jej kráse, sebavedomá, vzdelaná. Medzi miestnymi mužmi si môže vyberať. Ona si však vyberá samú seba a vlastnú cestu.
Obsadenie
Emma Watsonová Barbora Andrešičová
Margaret Watsonová Zuzana Porubjaková
Elizabeth Watsonová Monika Hilmerová
Laura/Slúžka Zuzana Fialová
Otec, Pán Watson Dušan Tarageľ
Lady Osbornová Ingrid Timková
Slečna Osbornová Anna Magdaléna Hroboňová
Lord Osborne Jakub Rybárik
Hana/slúžka Kamila Heribanová
Pani Edwardsová Božidara Turzonovová
Pán Howard Robert Roth
Tom Musgrave Roman Poláčik
Mary Watson Robertová Diana Mórová
Robert Watson Ondrej Kovaľ
1. dôstojník Filip Pavuk (ako hosť)
Chlapec Charles Zak Ležovič (ako hosť) Jonáš Tóda (ako hosť)
Tanečníci na pleseTomáš Bognár (ako hosť) Oliver Horváth (poslucháč VŠMU) Martin Klinčúch (ako hosť) Michal Kvaššay (ako hosť) Zachar Lupiichuk (poslucháč VŠMU) Samuel Michalík (poslucháč VŠMU) Marek Mráz (poslucháč VŠMU) Maxim Rozenberg (poslucháč VŠMU) Daniel Zwach (ako hosť) Mátyás Sándor Takács (poslucháč VŠMU)
Autor recenzie: Jana Jurkovičová, Foto: Bara Podola
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