Štvrtok 22.1.2026
Meniny má Zora
22. januára 2026
Vlhová si zatrénovala v Špindlerovom Mlyne: „Bolo to super“
Tridsaťročná lyžiarka cez víkend potvrdila, že po dvojročnej pauze pre zranenie kolena dostala od lekárov povolenie na plnú lyžiarsku záťaž a chce súťažiť na ZOH v Taliansku.
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová si cez týždeň zatrénovala na svahu v Špindlerovom Mlyne, kde sa tento víkend uskutočnia preteky Svetového pohára. Olympijská šampiónka z Pekingu však v obrovskom slalome ani slalome v českom stredisku štartovať nebude.
Tridsaťročná lyžiarka cez víkend potvrdila, že po dvojročnej pauze pre zranenie kolena dostala od lekárov povolenie na plnú lyžiarsku záťaž a chce súťažiť na ZOH v Taliansku. „Aktuálne sa nachádzam vo Svätom Petrovi na zjazdovke. Ďakujem Skiareálu Špindl, že mi tu umožnil trénovať a pripraviť sa po mojom zranení. Takže to bolo super a dúfam, že sa čo najskôr uvidíme,“ uviedla Vlhová na sociálnej sieti.
Držiteľka veľkého krištáľového glóbusu zo sezóny 2021 bola už skôr prihlásená na nočný slalom v rakúskom stredisku Flachau, ktorý sa uskutočnil 13. januára. Finálne rozhodnutie o tom, či bude pod piatimi kruhmi obhajovať zlatú medailu v slalome, urobí 48 hodín pred štartom tejto disciplíny. Slalom žien je na programe 18. februára. „Skiareál Špindlerov Mlyn mal v posledných dňoch veľmi vzácneho hosťa. Petra Vlhová využila perfektné snehové podmienky na trénovanie na našich zjazdovkách,“ uvádza sa na instagramovom profile Skiareálu Špindlerov Mlyn.
Vlhová sa po dlhej rekonvalescencii zavinenej operáciou kolena vrátila na svahy v októbri. Zranenie utrpela na domácich pretekoch v obrovskom slalome v Jasnej 20. januára 2024, keď spadla a musela sa podrobiť operácii. Po následnej rehabilitácii sa jej stav nezlepšil natoľko, aby mohla opäť pretekať, a tak podstúpila lekársky zákrok po druhý raz. Vlhová má vo Svetovom pohári na konte 31 víťazstiev, z toho 22 v slalome, šesť v obrovskom slalome a tri v paralelnom slalome. Na pódiu stála 73-krát, trikrát získala malý glóbus za hodnotenie disciplíny (2020 slalom a paralelný slalom a 2022 slalom). Je aj štvornásobná víťazka ankety Športovec roka na Slovensku. Na svahy sa vrátila pod vedením Mateja Gemzu, ktorý sa stal jej novým hlavným trénerom. Zväz slovenského lyžovania (ZSL) Vlhovú zaradil do nominácie na nadchádzajúce ZOH, kde má Slovensko štyri miestenky pre alpské disciplíny.
