 24hod.sk    Z domova

28. januára 2026

STVR predstavila nové logo, autorkou návrhu je generálna riaditeľka Flašíková


Tagy: generálna riaditeľka STVR Nové logo

Verejnoprávna Slovenská televízia a rozhlas (STVR) v stredu oficiálne predstavila nové korporátne logo. Taktiež predstavila aj logá svojich ...



28.1.2026 (SITA.sk) - Verejnoprávna Slovenská televízia a rozhlas (STVR) v stredu oficiálne predstavila nové korporátne logo. Taktiež predstavila aj logá svojich organizačných zložiek, teda Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu, aj televíznych a rozhlasových programových služieb v širšom kontexte. Verejnoprávny telerozhlas ukázal aj prvotnú implementačnú skicu, ktorá naznačuje smer a princíp ďalšieho vývoja pre finálne rozpracovanie do funkčnej vizuálnej identity.

Interný návrh


Ide o úvodnú fázu procesu, ktorého cieľom je vytvoriť funkčný, moderný a udržateľný systém pre korporátnu identitu STVR, ako aj pre televízne a rozhlasové vysielanie a online služby. Zadanie a tvorba konceptu vznikali na základe poznania reálnych potrieb celej inštitúcie a systému fungovania rozhlasu a televízie," informuje STVR. Spresnila, že logo je interným návrhom a vzniklo na pôde verejnoprávneho média. Autorkou ideového návrhu aj konceptu logotypu je generálna riaditeľka STVR Martina Flašíková.

Signál je základným prvkom, ktorý funguje naprieč všetkými našimi kanálmi. Šírenie signálu televízneho, vysielanie rádiového signálu, digitálny signál, satelit, terestriál, online, to všetko je vlastne o distribúcii obsahu smerom k verejnosti. A to je základný príbeh, ktorý sa prejavuje aj v našom logu,“ vyjadrila sa Flašíková.

Logá sú navrhnuté tak, aby sa dali ďalej rozvíjať do pohybovej a funkčnej identity v rámci dynamického systému, ktorý bude ďalej rozvíjaný spolu s programovými službami, obsahom a technologickým vývojom verejnoprávnej inštitúcie. Veľmi silným prvkom v grafike je doplnkový font, z ktorého vychádzajú aj logá jednotlivých programových služieb rozhlasu a televízie, ako aj textová grafika," uviedli z verejnoprávneho média s tým, že ide o jedinečný, originálny font, ktorý bol vyvinutý špeciálne pre bývalý Rozhlas a televíziu Slovenska (RTVS).

Implementácia nového vizuálu


Minimálne sa s ním však pracovalo a STVR má v pláne plne ho využiť. STVR tiež zdôraznila, že logo a koncept si nevyžiadali žiadne externé finančné náklady. Logo je však podľa STVR len malou časťou toho, čo je potrebné rozpracovať a implementovať, ako uviedla, komplexný proces vytvorenia konceptu a implementácie novej vizuálnej identity pre všetky kanály potrvá približne 18 mesiacov, rozdelený je na štyri fázy.

Bude zahŕňať vytvorenie dizajn manuálu pre STVR a všetky programové televízne a rozhlasové služby. V krátkom čase bude spustený proces verejného obstarávania na vybrané služby a dodávateľov, ktoré STVR bude zabezpečovať v externých kapacitách. Nasledovať bude rozpracovanie kreatívneho konceptu vizuálnej identity pre všetky televízne programové služby, ako aj vytvorenie novej zvukovej identity pre všetky rozhlasové programové služby a ich implementácia. Súčasne sa bude realizovať rebranding súvisiaci s tlačovinami, polepmi, výmenou log v oficiálnych dokumentoch a materiáloch a v online produktoch," priblížili z verejnoprávneho telerozhlasu.

Rebranding


STVR okrem iného predstavila aj takzvaný animatik, ide o prvotnú implementačnú skicu ukazujúcu smer a princíp fungovania log STVR a programových služieb rozhlasu a televízie. „Cieľom bolo odprezentovať, ako môže vyzerať dynamicky rozpracovaná grafika," uviedla. Generálna riaditeľka STVR Flašíková prízvukovala, že logo je len jednou z viacerých zmien, ktoré inštitúcia realizuje.

Prioritou ostávajú programové služby, obsah a spôsob, akým verejnoprávna televízia slúži divákom. „Logo je jeden splnený krok. Sme na začiatku cesty. Budujeme veľký mediálny dom STVR a rebranding je jedna z jeho súčastí. To najdôležitejšie bude, ako budú fungovať naše programové služby a obsah pre diváka,“ uzavrela Flašíková.


Verejnoprávna STVR si pred niekoľkými dňami nechala oficiálne zaregistrovať nové logá. Ukazujú to údaje zverejnené na stránkach Úradu priemyselného vlastníctva SR. Ako z nich vyplýva, verejnoprávny vysielateľ si zaregistroval logá pre inštitúciu ako takú, teda STVR, taktiež pre Slovenský rozhlas aj Slovenskú televíziu, a rovnako aj pre jednotlivé televízne a rozhlasové stanice. STVR vznikla k 1. júlu 2024 a nahradila dovtedajší Rozhlas a televíziu Slovenska.




Zdroj: SITA.sk - STVR predstavila nové logo, autorkou návrhu je generálna riaditeľka Flašíková © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: generálna riaditeľka STVR Nové logo
