Streda 8.4.2026
Meniny má Albert
08. apríla 2026
NHL: Slafkovský pomohol dvoma asistenciami k víťazstvu nad Floridou
Prvýkrát v kariére dosiahol 40 asistencií v jednej sezóne.
Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský sa dvoma asistenciami podieľal na víťazstve Montrealu nad Floridou 4:3 po predĺžení a samostatných nájazdoch v nočnom zápase NHL. Prvýkrát v kariére dosiahol 40 asistencií v jednej sezóne. V akcii boli aj Dalibor Dvorský, Erik Černák, no nezapísali sa do kanadského bodovania rovnako ako Šimon Nemec z New Jersey a Martin Pospíšil z Calgary, ktorých tímy prišli o šancu na play off.
Slafkovský sa podieľal na góloch Ivana Demidova z 21. minúty a kapitána Nicka Suzukiho, ktorý 21 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času poslal duel do predĺženia. O víťazovi napokon rozhodli až samostatné nájazdy, v ktorých sa presadili Cole Caufield a Alexandre Texier. Slafkovský odohral 19:36 minút, počas ktorých bol s piatimi strelami najaktívnejší spomedzi domácich. Prezentoval sa aj dvomi bodyčekmi a 50-percentnou úspešnosťou na buly (1/2). Po 78 zápasoch má na konte 69 kanadských bodov za 29 gólov a 40 asistencií. Canadiens dosiahli deviate víťazstvo z uplynulých desiatich zápasov a bodovo sa vyrovnali (102) Tampe Bay a Buffalu, ktoré figurujú na čele Atlantickej divízie. Vo Východnej konferencii má viac bodov iba Carolina - 106. Canadiens v zápase s Floridou prehrávali 1:2 aj 2:3, no dokázali zvíťaziť. „Dnes sme ukázali náš charakter. Nebol to náš najlepší zápas, ale našli sme cestu k víťazstvu. V tejto sezóne sme to dokázali už veľakrát, keď sme doťahovali manko. Je to jedna z našich silných stránok smerom k play off,“ povedal strelec druhého gólu Montrealu Phillip Danault podľa nhl.com. Florida už dávnejšie prišla o šancu na play off.
Vo vyraďovacích bojoch si s určitosťou nezahrajú ani hráči New Jersey. V domácom súboji s Philadelphiou prehrali 1:5. „Je to ťažké a trápne. Nepáči sa mi to. Trénujem 20 rokov a toto je prvýkrát, čo sa nezúčastním play off na žiadnej úrovni. Nikdy som nebol v takejto situácii, ale zaslúžili sme si to. Je to tak, ako to je,“ povedal tréner New Jersey Sheldon Keefe. V podobnom duchu sa vyjadril aj útočník Cody Glass, ktorý strelil jediný gól Devils proti Philadelphii: „Je to neuveriteľné sklamanie, nielen kvôli dnešnému večeru, ale aj kvôli tomu, ako prebiehala sezóna. Dnes to bola veľká výzva proti tímu, ktorý je naozaj hladný po postupe do play off, no my sme začali jednoducho hrozne,“ konštatoval Glass. Pre Philadelphiu to bolo tretie víťazstvo po sebe a vďaka nemu si v snahe o play off upevnili priebežné 3. miesto v Metropolitnej divízii. „Mám pocit, že už takmer mesiac hráme zápasy, ktoré musíme vyhrať. Teraz sa cítime trochu pohodlnejšie, ale vieme, že je pred nami ešte nejaká práca,“ uviedol útočník Philadelphie Trevor Zegras. Flyers zdolali New Jersey vo všetkých štyroch vzájomných zápasoch v prebiehajúcej sezóne. Slovenský obranca Šimon Nemec odohral v noci na stredu v drese Devils 16:40 min. Do štatistík mu pribudli dva mínusové body, jedna strela a jedna zblokovaná strela.
Hráči Caroliny potvrdili pozíciu lídrov Východnej konferencie víťazstvom nad Bostonom 6:5 po predĺžení. Rozhodol o ňom obranca Jacob Slavin. Hosťom k víťazstvu nepomohol ani hetrik Morgana Geekieho. „Myslím si, že sme hrali naozaj dobre. Mali sme niekoľko slabších momentov a súper nás za to potrestal a skóroval. Páčilo sa mi, ako náš tím na to reagoval,“ povedal tréner Caroliny Rod Brind’Amour. Bruins prehrali štvrtý duel po sebe, no naďalej si držia pozíciu na prvej voľnej karte vo Východnej konferencii. Carolina si zabezpečila prvenstvo v Metropolitnej divízii.
V snahe o postup do play off si polepšili aj hráči Ottawy. Aj vďaka štyrom asistenciám kapitána Bradyho Tkachuka zvíťazili nad Tampou Bay 6:2. Dosiahli tretie víťazstvo z predošlých štyroch zápasov a priebežne figurujú na pozícii druhej voľnej karty vo Východnej konferencii. Na konte majú 92 bodov a dvojbodový náskok na Columbus. Detroit a NY Islanders zaostávajú o tri body, pričom všetky menované tímy odohrali po 78 zápasov. Slovenský obranca Erik Černák z Tampy Bay strávil na ľade 18:22 min, počas ktorých raz vystrelil na bránku a zblokoval tri strely.
Obranca Zach Werenski rozhodol gólom v samostatných nájazdoch o víťazstve Columbusu na ľade Detroitu 4:3. Pre oba tímy išlo o dôležitý súboj v snahe o voľnú kartu vo Východnej konferencii. Red Wings na ňu strácajú tri body, Columbus dva. Werenski, ktorý je s 80 bodmi najproduktívnejší hráč tímu, strelil víťazný gól aj napriek tomu, že mal roztrhané šnúrky na korčuliach, ktoré mal provizórne upevnené priesvitnou lepiacou páskou. „Nemohol som poriadne korčuľovať. Keď mi povedali, že mám ísť na nájazd, tak som prekvapene reagoval: „Ste si istí?“ Na ten nájazd som šiel v podstate na jednej nohe. Vlastne ma to aj upokojilo a vravel som si, že nemám čo stratiť,“ prezradil Werenski.
Útočník Scott Thomas zo St. Louis bol v druhom zápase po sebe jediný strelec svojho tímu. Zatiaľ čo v predošlom stretnutí hetrikom pomohol k víťazstvu nad Coloradom 3:2, tentoraz svojím gólom iba skorigoval prehru 1:3 proti rovnakému súperovi. Slovenský útočník Dalibor Dvorský odohral v drese domácich 9:47 min. Do štatistík mu pribudol mínusový bod a na piatich vhadzovaniach mal 20-percentnú úspešnosť. Blues sa duelom bez bodového zisku vzdialila šanca na play off. Avalanche si zabezpečili prvenstvo v Centrálnej divízii a aj v Západnej konferencii. „Do sezóny vstupujete s prioritným cieľom dostať sa do play off, však? Potom sa vaše výsledky vyformujú tak, že vyhráte svoju divíziu a konferenciu, teda veci, ktoré s tým súvisia. Domáci ľad je vždy dôležitý bez ohľadu na to, či ide o 1. kolo play off alebo inú fázu. Dúfame, že sa nám to vyplatí. Aj dnešným zápasom sme si zvýšili sebavedomie,“ povedal brankár Colorada Scott Wedgewood.
Po nočných zápasoch je známe zloženie prvej dvojice v 1. kole play off. V súboji tímov z Centrálnej divízie sa stretnú Dallas a Minnesota. Wild zdolali v noci na stredu Seattle 5:2 a dosiahli štvrté víťazstvo v sérii. Pre Kraken to bola šiesta prehra po sebe a s veľkou pravdepodobnosťou budú chýbať v play off.
Bez šance na postup sú už aj hráči Calgary. Na ľade Dallasu viedli 3:1, no napokon prehrali 3:4 po predĺžení. O triumfe domácich rozhodol útočník Wyatt Johnston. Flames prehrali štyri zápasy z predošlých šiestich a výrazne zaostávajú na pozíciu druhej voľnej karty v Západnej konferencii. Slovenský útočník Martin Pospíšil odohral v drese Flames takmer osem minút, počas ktorých rozdal štyri hity a odsedel si menší trest.
Hráči Utahu zvíťazili nad Edmontonom 6:5. Počas zápasu prehrávali 1:3, 3:4 aj 4:5, no napokon sa tešili zo zisku dôležitých bodov v snahe o play off. O ich víťazstve rozhodol útočník Clayton Keller, ktorý v predĺžení využil presilovku. Kapitán „olejárov“ Connor McDavid sa v presilovke v 9. minúte prezentoval efektným gólom, keď predviedol individuálnu akciu z vlastného pásma a zvýšil na priebežných 2:0 pre hostí. Neskôr pridal aj asistenciu a so 128 bodmi sa vrátil do čela kanadského bodovania pred Nikitu Kučerova.
Brankár Justus Annunen bol ústrednou postavou Nashvillu, ktorý zvíťazil na ľade Anaheimu 5:0. Domáci prestrieľali „predátorov“ 43:25, no 26-ročného Fína neprekonali ani raz. Ducks prehrali šiesty zápas po sebe, no naďalej figurujú na 3. mieste v Pacifickej divízii so sľubnou šancou na účasť v play off. Predators poskočili na pozíciu druhej voľnej karty, no ich najbližší prenasledovatelia Los Angeles a San Jose odohrali menej zápasov.
NHL - sumáre
Carolina Hurricanes - Boston Bruins 6:5 pp (2:3, 3:1, 0:1 - 1:0)
Góly: 11. Svečnikov (Nikišin, Walker), 12. Miller (Staal), 26. Stankoven (Hall, Blake), 28. Carrier (Martinook), 29. Hall (Blake, Walker), 62. Slavin (Aho, Svečnikov) - 5. H. Lindholm (Zacha, Arvidsson), 14. Geekie (Pastrňák, E. Lindholm), 18. Geekie (Pastrňák, Zadorov), 39. Geekie (Zadorov, McAvoy), 53. Zacha (McAvoy, Arvidsson). Brankári: Bussi - Swayman (29. Korpisalo), strely na bránku: 40:21.
Detroit Red Wings - Columbus Blue Jackets 3:4 pp a sn (1:1, 1:1, 1:1, 0:0 - 0:0 - 0:1)
Góly: 11. Larkin (Kane, Seider), 27. Faulk (Larkin, Chiarot), 56. Faulk (DeBrincat, Copp) - 3. Heinen (Marchment), 31. Werenski (Mateychuk, Greaves), 60. Fantilli (Werenski, Marčenko), rozh. sn Werenski. Brankári: Gibson - Greaves, strely na bránku: 37:35.
Montreal Canadiens - Florida Panthers 4:3 pp a sn (0:1, 1:1, 2:1 - 0:0, 1:0)
Góly: 21. Demidov (Caufield, SLAFKOVSKÝ), 47. Danault (Dobson, Engström), 60. Suzuki (Hutson, SLAFKOVSKÝ), rozhodujúci sn Caufield - 10. Verhaeghe (Sebrango), 34. Reinhardt (Kunin, Jones), 48. Luostarinen (Forsling, Boqvist). Brankári: Dobeš - Tarasov, strely na bránku: 32:33.
New Jersey Devils - Philadelphia Flyers 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)
Góly: 13. Glass (Siegenthaler, Hämeenaho) - 2. Zegras (Sanheim, Tippett), 4. Zegras (Martone, Drysdale), 23. Foerster (Mičkov), 25. Foerster (Zegras, Mičkov), 58. Seeler. Brankári: Markström - Vladař, strely na bránku: 24:18.
Ottawa Senators - Tampa Bay Lightning 6:2 (0:0, 1:1, 5:1)
Góly: 16. Spence (Tkachuk, Stützle), 23. Zetterlund (Tkachuk, Crotty), 25. Sanderson (Stützle, Tkachuk), 53. Stützle (Cozens, Batherson), 54. Sanderson (Tkachuk, Batherson), 57. Pinto - 39. Paul (Perry, Kučerov), 51. Perry (McDonagh, Paul). Brankári: Ullmark - Johansson, strely na bránku: 31:29.
Dallas Stars - Calgary Flames 4:3 pp (0:0, 1:2, 2:1 - 1:0)
Góly: 25. Hryckowian (Harley, Lundkvist), 42. Johnston (Rantanen), 45. Robertson (Duchene, Myers), 64. Johnston (Robertson, Heiskanen) - 33. Farabee (Klapka, Määtä), 39. Šarangovič (Klapka, Whitecloud), 41. Parekh (Coronato, Gridin). Brankári: Oettinger - Cooley, strely na bránku: 26:20.
Minnesota Wild - Seattle Kraken 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)
Góly: 12. Boldy (Eriksson Ek, Johansson), 21. M. Foligno (Trenin), 33. Tarasenko (Hartman, Spurgeon), 47. Johansson (Boldy, Eriksson Ek), 58. Eriksson Ek - 11. Montour (Kakko, Schwartz), 14. Larsson (Stephenson). Brankári: Wallstedt - Daccord, strely na bránku: 29:27.
St. Louis - Colorado Avalanche 1:3 (0:2, 1:1, 0:0)
Góly: 36. Thomas (Lindstein, Snuggerud) - 17. Ničuškin (Toews, Malinski), 20. Nečas (MacKinnon, Lehkonen), 22. Ničuškin (Nelson). Brankári: Hofer - Wedgewood, strely na bránku: 19:37.
Utah Mammoth - Edmonton Oilers 6:5 pp (1:3, 3:1, 1:1 - 1:0)
Góly: 2. Peterka (Cole, Carcone), 31. Schmaltz (Keller, Crouse), 36. Cooley (Guenther, Durzi), 40. Schmaltz (Marino, Kerfoot), 53. Kerfoot (Durzi, Carcone), 61. Keller - 3. Lazar (Henrique, Ekholm), 9. McDavid (Bouchard, Jarry), 15. Nugent-Hopkins (Kapanen), 37. Podkolzin (Nurse, McDavid), 63. Dach (Frederic, Dickinson). Brankári: Vejmelka - Jarry, strely na bránku: 31:27.
Anaheim Ducks - Nashville Predators 0:5 (0:0, 0:3, 0:2)
Góly: 28. Haula (Kemell, Wilsby), 32. Forsberg (Josi, O´Reilly), 39. Skjei (Perbix), 50. L´Heureux (Kemell, Haula), 56. Svečkov (Jost, Ufko). Brankári: Dostál - Annunen, strely na bránku: 43:25.
Vancouver Canucks - Vegas Golden Knights 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Góly: 33. Sasson (Blueger, L. Karlsson) - 36. McNabb (Theodore, Saad), 53. Smith (Dowd). Brankári: Tolopilo - Hart, strely na bránku: 10:28.
Slováci v akcii
Juraj Slafkovský (Montreal) 19:36 0 2 2 0 5 0
Šimon Nemec (New Jersey) 16:40 0 0 0 -2 1 0
Erik Černák (Tampa Bay) 18:22 0 0 0 0 1 0
Martin Pospíšil (Calgary) 7:58 0 0 0 0 0 2
Dalibor Dvorský (St. Louis) 9:47 0 0 0 -1 0 0
/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/
postupujúci do play off
Východná konferencia: Carolina, Buffalo, Tampa Bay, Montreal
Západná konferencia: Colorado, Dallas, Minnesota
isté série play off: Dallas - Minnesota
Štvrťfinále Liga majstrov: Bayern uspel v Madride 2:1, Sporting prehral s Arsenalom 0:1
Tipsport liga - play off: Nitra vyhrala v Poprade po nájazdoch, v sérii vedie
