Štyria tínedžeri podpálili historickú vlakovú stanicu na Floride

Jeden hasič sa pri zásahu zranil

Mladíkov obvinia z podpaľačstva

26.2.2020 (Webnoviny.sk) - Na Floride zatkli štyroch tínedžerov, ktorí podpálili takmer storočnú vlakovú stanicu. Seaboard Air Line Railway Station v Delray Beach postavili v roku 1927 a ako stanicu ju využívali do roku 1991. V roku 1986 budovu zaradili do amerického Národného registra historických miest.Hasičov privolal nemenovaný svedok v utorok po tom, ako videl z opustenej stanice vychádzať dym a tiež bežať štyroch tínedžerov.Hovorkyňa hasičov potvrdila, že požiar bol naozaj veľký a hasičom "chvíľu" trvalo, kým ho dostali pod kontrolu.Na mieste zasahovalo približne 30 členov záchranných zložiek. Jeden hasič utrpel popáleniny uší a krku a previezli ho do nemocnice, odkiaľ ho neskôr prepustili.Polícia z Delray Beach získala záznam z bezpečnostnej kamery z neďalekého obchodu. Na záberoch bolo vidieť, ako štvorica beží preč zo stanice.Muži zákona podozrivých identifikovali a našli ich v škole, ktorú navštevujú. Odviezli ich do zadržiavacieho centra pre mladistvých a obvinia ich z vlámania a podpaľačstva.Stanicu kúpila v roku 2005 radnica, ktorá v budove skladovala zariadenie na údržbu mesta.