V kauze bratrancov súdených za prípravu vraždy rozhodli len o Michalovi, pôjde do väzenia

26.2.2020 (Webnoviny.sk) - Najvyšší súd SR v stredu v odvolacom konaní v prípade dvoch bratrancov súdených za prípravu vraždy rozhodol len o jednom z nich. Konkrétne v prípade Michala D. potvrdil odvolací súd jeho vinu za to, že svojmu bratrancovi Jaroslavovi D. nezákonne zabezpečil zbraň na pripravovanú vraždu.Michal si tak podľa právoplatného verdiktu odpyká trest 12 rokov väzenia v ústave s najprísnejším stupňom stráženia.V prípade Jaroslava D. súd v stredu skonštatoval, že jeden z jeho obhajcov mu vypovedal plnomocenstvo pre nedodržanie finančných záväzkov zo strany obžalovaného.Jaroslava D. v trestnom konaní zastupuje aj druhá obhajkyňa, tá sa však ospravedlnila zo zdravotných dôvodov. Jaroslava D. tak najvyšší súd vylúčil na samostatné konanie.Senát Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici uznal ešte v novembri minulého roku v kauze prípravy úkladnej vraždy a nedovoleného ozbrojovania za vinných Jaroslava D. z Popradu a jeho bratranca Michala z Ružomberka.Jaroslavovi D. vymeral súd 11 a Michalovi 12 rokov odňatia slobody v ústave s maximálnym stupňom stráženia. Obaja obžalovaní sa následne voči verdiktu odvolali.Dvojicu stíhal prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry SR v súvislosti so zámerom 34-ročného Jaroslava usmrtiť svojho spoločníka Milana Mláku pre finančné a osobné nezhody v podnikaní vo firme v Poprade.Jaroslav sa v roku 2018 snažil na likvidáciu spoločníka získať samopal a 43-ročný Michal mu ho zabezpečil cez svojho známeho aj s 36 nábojmi. Išlo o zbraň s odstráneným výrobným číslom, samopal vzor 58, za ktorý Jaroslav zaplatil príbuznému tisíc eur.Na pojednávaní pred prvostupňovým súdom Jaroslav a Michal popreli, že išlo o prípravu vraždy. Podľa Jaroslava on sám nemal na vraždu motív a zbraň mala slúžiť iba na ďalší predaj. Záujem o samopal údajne prejavil istý Poliak, no pre cenu od obchodu odstúpil.Michal o plánovanej vražde podľa súdu vedel, svedkovia a dôkazy boli proti nim. Jaroslava odsúdili aj za zločin marenia spravodlivosti. Pred policajnou prehliadkou istého zariadenia v Bratislave totiž zavolal kamarátovi, aby samopal a náboje odniesol z objektu, kde mal zbraň ukrytú. Michal bol zase už v minulosti odsúdený za krádež, trest pre neho bol preto súhrnný.