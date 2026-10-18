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18. októbra 2026

Trump podporil Netanjahua pred blížiacimi sa voľbami, ktokoľvek iný bež Bibi bude zlý líder


Tagy: Americký prezident Izraelský premiér Parlamentné voľby v Izraeli Voľby v Izraeli

Zdôraznil, že bez Netanjahua by Izrael nebol dostatočne spoľahlivým partnerom. Americký prezident Donald Trump v nedeľu vyjadril „úplnú a ...



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trump_us_israel_31104 878e0db8ae4a4299a1435dfdbebb4a3d 676x427 18.10.2026 (SITA.sk) - Zdôraznil, že bez Netanjahua by Izrael nebol dostatočne spoľahlivým partnerom.


Americký prezident Donald Trump v nedeľu vyjadril „úplnú a bezvýhradnú“ podporu izraelskému premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi pred parlamentnými voľbami naplánovanými na 27. októbra.

Podpora a vďačnosť


Nech tento list slúži ako vyjadrenie mojej úplnej a bezvýhradnej podpory Bibimu Netanjahuovi v jeho nadchádzajúcom boji o znovuzvolenie do funkcie izraelského premiéra. Bibi Netanjahu vás nikdy nesklame!“ napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social.

Netanjahu, ktorý sa uchádza o ďalší mandát v tesnom volebnom súboji, sa za podporu americkému prezidentovi okamžite poďakoval. „Ďakujem, prezident Trump, za vašu obrovskú podporu a za našu spoločnú prácu. Spoločne dokončíme našu misiu!“ uviedol na sociálnej sieti X.

Bez Bibiho to nebude ono


Trump vo svojom odkaze označil Netanjahua za „veľkého bojovníka na poste premiéra“ a za kľúčového spojenca vo vojne proti Iránu. Zároveň naznačil, že bez Netanjahua by Izrael nebol dostatočne spoľahlivým partnerom.

Ak bude mať Izrael nesprávneho lídra, teda kohokoľvek iného ako Bibiho, Spojené štáty budú musieť túto prácu vykonať samy a ja nie som naklonený tomu, aby sa to stalo,“ vyhlásil Trump.

Trumpova podpora prichádza necelé dva týždne pred voľbami, ktoré sa konajú v atmosfére rastúceho napätia na Západnom brehu Jordánu a pokračujúceho konfliktu s Iránom. Netanjahu zostáva jednou z najvýraznejších postáv izraelskej politiky a usiluje sa o ďalšie funkčné obdobie na čele vlády.


Zdroj: SITA.sk - Trump podporil Netanjahua pred blížiacimi sa voľbami, ktokoľvek iný bež Bibi bude zlý líder © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americký prezident Izraelský premiér Parlamentné voľby v Izraeli Voľby v Izraeli
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