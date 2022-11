Sú to konšpirácie a ruská propaganda, reaguje Ukrajina na tvrdenia o jej zodpovednosti za dopad rakety na Poľsko

16.11.2022 - Ukrajina označila tvrdenie, že na poľské územie dopadla jej raketa, za „konšpiračnú teóriu" a súčasť „ruskej propagandy".Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba na mikroblogovacej sieti Twitter napísal: „Rusko teraz podporuje konšpiračnú teóriu, že to bola údajne raketa ukrajinskej protivzdušnej obrany, ktorá dopadla na územie Poľska. Nie je to pravda. Nikto by nemal veriť ruskej propagande." Informuje o tom portál bbc.com.Rusmi dosadený šéf okupovanej Doneckej oblasti na východe Ukrajiny Denis Pušilin predtým povedal, že správy o tom, že na poľské územie dopadla ruská raketa, sú „provokáciou" Ukrajiny a snahou „vtiahnuť do konfliktu ďalšie sily".