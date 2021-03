Súboj Slovákov v NHL pre Černáka, Sekera nechtiac pomohol Tampe ku gólu (video)

Víťazný gól strelil Gourde

24.3.2021 (Webnoviny.sk) - Konfrontácia slovenských obrancov v utorkovom zápase NHL sa skončila lepšie pre Erika Černáka . Jeho Tampa Bay vyhrala na ľade Dallasu 2:1 (0:1, 2:0, 0:0) a na presilovkovom góle Stavena Stamkosa na 1:1 sa nechtiac podpísal aj Andrej Sekera Kapitán Tampy Bay v 29. min napálil puk do hokejky slovenského obrancu, odkiaľ sa odrazil medzi betóny Antona Chudobina a do bránky domácich. Víťazný gól Lightning strelil v 33. min Yanni Gourde. V ďalšej repríze finálovej série vlaňajších bojov o Stanley Cup Tampa Bay aj po štvrtý raz v tejto sezóne zdolala Dallas a upevnila si pozíciu najlepšieho tímu súťaže."Keď sme odhodlaní brániť, víťazíme aj 2:1. Vtedy nie je dôležité, koľko gólov strelíme, ale čo dovolíme súperovi. A dnes sme mu dovolili len jeden presilovkový gól v úvode zápasu," skonštatoval tréner Tampy Bay Jon Cooper Zatiaľ čo Sekera odohral iba 14:08 min a prezentoval sa jednou zablokovanou strelou, Černák bol s 23:56 min druhý najvyťaženejší hráč Tampy Bay. Zápas ukončil s tromi strelami na bránku, plusovým bodom, bodyčekom aj blokom. Bol aj na trestnej lavici, práve pri jeho vylúčení fínsky útočník Dallasu Roope Hintz v 4. min otvoril skóre. Černák si v posledných štyroch zápasoch pripísal až šesť plusových bodov, celkovo ich má na konte 14 a v tíme Tampy Bay je druhý za Victorom Hedmanom s pätnástimi."Blesky" opäť ťažili z výborného výkonu brankára Andreja Vasilevského . Spoľahlivému Rusovi stačilo 16 zákrokov na to, aby dvanástym víťazstvom v sérii vylepšil klubový rekord. Predtým mu rekordný zápis patril spoločne s Louisom Domingueom s 11 víťazstvami. V aktuálnej sezóne má 26-ročný ťumenský rodák na konte už 21 víťazstiev a percentuálnu úspešnosť zásahov 93,3%.V oboch týchto štatistikách kraľuje brankárom v NHL. Celkovo je Vasilevskij len deviaty gólman v histórii NHL, ktorému sa podarilo vychytať 12 víťazstiev za sebou. Rekordných štrnásť patrí tejto štvorici: Tiny Thompson (Boston Bruins, 1929/1930), Tom Barrasso (Pittsburgh Penguins, 1992/1993), Jonas Hiller (Anaheim Ducks, 2013/2014) a Sergej Bobrovskij (Columbus Blue Jackets 2016/2017)."Som hrdý na naše mužstvo, všetci hráči ukázali neuveriteľnú snahu v defenzíve. Súperovi sme dovolili len sedem striel za prvé dve tretiny a to sa mi nikdy predtým nestalo. Ešte raz veľká vďaka všetkým spoluhráčom," uviedol Andrej Vasilevskij."Pár kolegov v tíme ma pred zápasom upozornilo na možný klubový rekord, ale mňa to nezaujíma. Chcem si len robiť čo najlepšie svoju prácu, aby som pomohol tímu," dodal Vasilevskij. "On je náš základný kameň. A neprestáva nás ohromovať svojimi výkonmi," povedal tréner Cooper na adresu Vasilevského.Tampa Bay je prvý tím, ktorý sa v tejto skrátenej sezóne NHL dostal na hranicu 50 bodov. Hráči New York Islanders majú o 5 bodov menej, priamy rival Tampy v Centrálnej divízii Carolina má 45 bodov.