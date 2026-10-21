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21. októbra 2026
Šubová je ochotná vzdať sa kandidatúry na primátorku Bratislavy v prospech Valla, má však podmienku
Tagy: Kandidát na primátora Bratislavy kandidáti na post primátora kandidátka na primátorku hlavného mesta Komunálne a župné voľby do VÚC 2026
Kandidátka podmieňuje podporu zriadením sekcie na magistráte, jej postoj kritizoval Martin Winkler. Zuzana Šubová je ochotná vzdať sa svojej kandidatúry na post ...
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21.10.2026 (SITA.sk) - Kandidátka podmieňuje podporu zriadením sekcie na magistráte, jej postoj kritizoval Martin Winkler.
Zuzana Šubová je ochotná vzdať sa svojej kandidatúry na post primátorky Bratislavy v prospech Matúša Valla, má však podmienku. "Matúš Vallo musí súhlasiť so zriadením sekcie riadenia rizík a prevencie protispoločenskej činnosti na magistráte, ktorú budem viesť spolu so štyrmi bývalými príslušníkmi NAKA," uviedla predsedníčka Pirátskej strany na sociálnej sieti.
Ako dodala, ak ide Matúšovi Vallovi skutočne o občanov Bratislavy a ochranu peňazí daňových poplatníkov, nevidí dôvod, prečo by na takúto dohodu nemal pristúpiť. "V opačnom prípade sa odmietam vzdať svojej kandidatúry a zároveň odmietam prevziať akúkoľvek zodpovednosť za prípadný úspech Jozefa Ráža," zdôraznila Šubová. "Do tejto kandidatúry som išla s jediným cieľom – chrániť vaše peniaze, a nie niekomu podpísať bianko šek na ďalšie šafárenie s vašimi daňami," doplnila.
Jej rozhodnutie skritizoval Martin Winkler, ktorý sa svojej kandidatúry vzdal v prospech Jozefa Ráža. "Tak Vallovci si nakoniec predsa len kúpili Šubovú. Táto zákerná osoba, údajná bojovníčka proti korupcii a odborníčka na nelegálne odposluchy sa ide vzdať v prospech toho Valla, na ktorého mi v osobných rozhovoroch nadávala - aká je špina, že je to skorumpovaný zlodej a že sa musíme spojiť, aby sme ho porazili," uviedol Winkler s tým, že toľko nenávisti snáď ešte nikdy od nikoho nepočul.
"Dnes sa teda ukázalo, že za jej diskreditačnou kampaňou proti mne stál nakoniec samotný Matúš Vallo. Vallovci musia byť teda v riadnom strese, že prehrajú voľby, keď si idú ešte tesne pred voľbami kúpiť túto na slovo vzatú odborníčku a rozbíjačku všetkého," uzavrel Winkler.
Zdroj: SITA.sk - Šubová je ochotná vzdať sa kandidatúry na primátorku Bratislavy v prospech Valla, má však podmienku © SITA Všetky práva vyhradené.
Zuzana Šubová je ochotná vzdať sa svojej kandidatúry na post primátorky Bratislavy v prospech Matúša Valla, má však podmienku. "Matúš Vallo musí súhlasiť so zriadením sekcie riadenia rizík a prevencie protispoločenskej činnosti na magistráte, ktorú budem viesť spolu so štyrmi bývalými príslušníkmi NAKA," uviedla predsedníčka Pirátskej strany na sociálnej sieti.
Ako dodala, ak ide Matúšovi Vallovi skutočne o občanov Bratislavy a ochranu peňazí daňových poplatníkov, nevidí dôvod, prečo by na takúto dohodu nemal pristúpiť. "V opačnom prípade sa odmietam vzdať svojej kandidatúry a zároveň odmietam prevziať akúkoľvek zodpovednosť za prípadný úspech Jozefa Ráža," zdôraznila Šubová. "Do tejto kandidatúry som išla s jediným cieľom – chrániť vaše peniaze, a nie niekomu podpísať bianko šek na ďalšie šafárenie s vašimi daňami," doplnila.
Jej rozhodnutie skritizoval Martin Winkler, ktorý sa svojej kandidatúry vzdal v prospech Jozefa Ráža. "Tak Vallovci si nakoniec predsa len kúpili Šubovú. Táto zákerná osoba, údajná bojovníčka proti korupcii a odborníčka na nelegálne odposluchy sa ide vzdať v prospech toho Valla, na ktorého mi v osobných rozhovoroch nadávala - aká je špina, že je to skorumpovaný zlodej a že sa musíme spojiť, aby sme ho porazili," uviedol Winkler s tým, že toľko nenávisti snáď ešte nikdy od nikoho nepočul.
"Dnes sa teda ukázalo, že za jej diskreditačnou kampaňou proti mne stál nakoniec samotný Matúš Vallo. Vallovci musia byť teda v riadnom strese, že prehrajú voľby, keď si idú ešte tesne pred voľbami kúpiť túto na slovo vzatú odborníčku a rozbíjačku všetkého," uzavrel Winkler.
Zdroj: SITA.sk - Šubová je ochotná vzdať sa kandidatúry na primátorku Bratislavy v prospech Valla, má však podmienku © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Kandidát na primátora Bratislavy kandidáti na post primátora kandidátka na primátorku hlavného mesta Komunálne a župné voľby do VÚC 2026
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