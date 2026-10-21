Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 21.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Uršuľa
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

21. októbra 2026

Šubová je ochotná vzdať sa kandidatúry na primátorku Bratislavy v prospech Valla, má však podmienku


Tagy: Kandidát na primátora Bratislavy kandidáti na post primátora kandidátka na primátorku hlavného mesta Komunálne a župné voľby do VÚC 2026

Kandidátka podmieňuje podporu zriadením sekcie na magistráte, jej postoj kritizoval Martin Winkler. Zuzana Šubová je ochotná vzdať sa svojej kandidatúry na post ...



Zdieľať
3j2a0953 676x451 21.10.2026 (SITA.sk) - Kandidátka podmieňuje podporu zriadením sekcie na magistráte, jej postoj kritizoval Martin Winkler.


Zuzana Šubová je ochotná vzdať sa svojej kandidatúry na post primátorky Bratislavy v prospech Matúša Valla, má však podmienku. "Matúš Vallo musí súhlasiť so zriadením sekcie riadenia rizík a prevencie protispoločenskej činnosti na magistráte, ktorú budem viesť spolu so štyrmi bývalými príslušníkmi NAKA," uviedla predsedníčka Pirátskej strany na sociálnej sieti.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Ako dodala, ak ide Matúšovi Vallovi skutočne o občanov Bratislavy a ochranu peňazí daňových poplatníkov, nevidí dôvod, prečo by na takúto dohodu nemal pristúpiť. "V opačnom prípade sa odmietam vzdať svojej kandidatúry a zároveň odmietam prevziať akúkoľvek zodpovednosť za prípadný úspech Jozefa Ráža," zdôraznila Šubová. "Do tejto kandidatúry som išla s jediným cieľom – chrániť vaše peniaze, a nie niekomu podpísať bianko šek na ďalšie šafárenie s vašimi daňami," doplnila.

Jej rozhodnutie skritizoval Martin Winkler, ktorý sa svojej kandidatúry vzdal v prospech Jozefa Ráža. "Tak Vallovci si nakoniec predsa len kúpili Šubovú. Táto zákerná osoba, údajná bojovníčka proti korupcii a odborníčka na nelegálne odposluchy sa ide vzdať v prospech toho Valla, na ktorého mi v osobných rozhovoroch nadávala - aká je špina, že je to skorumpovaný zlodej a že sa musíme spojiť, aby sme ho porazili," uviedol Winkler s tým, že toľko nenávisti snáď ešte nikdy od nikoho nepočul.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


"Dnes sa teda ukázalo, že za jej diskreditačnou kampaňou proti mne stál nakoniec samotný Matúš Vallo. Vallovci musia byť teda v riadnom strese, že prehrajú voľby, keď si idú ešte tesne pred voľbami kúpiť túto na slovo vzatú odborníčku a rozbíjačku všetkého," uzavrel Winkler.


Zdroj: SITA.sk - Šubová je ochotná vzdať sa kandidatúry na primátorku Bratislavy v prospech Valla, má však podmienku © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kandidát na primátora Bratislavy kandidáti na post primátora kandidátka na primátorku hlavného mesta Komunálne a župné voľby do VÚC 2026
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Rokovania Witkoffa s Putinom skončili po troch hodinách, Zelenskyj zatiaľ pripustil zmrazenie frontu
<< predchádzajúci článok
Hnutie Slovensko podáva trestné oznámenie pre podozrenie z kupovania hlasov v Bytčianskom okrese

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 