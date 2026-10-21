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21. októbra 2026

Hnutie Slovensko podáva trestné oznámenie pre podozrenie z kupovania hlasov v Bytčianskom okrese


Tagy: Kandidát na starostu Komunálne voľby Minister financií SR Minister športu a cestovného ruchu poslanec Národnej rady SR Štátna tajomníčka Trestné oznámenie Volebná korupcia

Poslanec Július Jakab tvrdí, že kandidát vládnych strán sľubuje obyvateľom tisíce eur na rozvoj obce pod podmienkou, že vo voľbách uspeje. Hnutie ...



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64a569dc09073262690121 676x451 21.10.2026 (SITA.sk) - Poslanec Július Jakab tvrdí, že kandidát vládnych strán sľubuje obyvateľom tisíce eur na rozvoj obce pod podmienkou, že vo voľbách uspeje.


Hnutie Slovensko podá trestné oznámenie aj podnet na Generálnu prokuratúru SR pre podozrenie z volebnej korupcie v súvislosti s listom kandidáta na starostu obce v Bytčianskom okrese v Žilinskom kraji.

Poslanec Národnej rady SR Július Jakab v stredu 21. 10. na tlačovej besede uviedol, že súčasný starosta obce v liste obyvateľom sľubuje finančné prostriedky z ministerstiev, pričom ich získanie spája s tým, že ich obec dostane vtedy, keď bude v komunálnych voľbách znovuzvolený.

Sľúbené tisíce od ministrov?


„V tomto liste sa doslovne píše, že ak chceme existovať a zabezpečiť finančné prostriedky na chod obce, musíme finančné prostriedky získať iným spôsobom, a to po známosti,“ poukázal Jakab s tým, že to píše starosta, ktorý má podporu vládnych strán.

Podľa Jakaba kandidát v liste uvádza, že konzultoval so štátnou tajomníčkou ministerstva vnútra žiadosť o dve štvorkolky, má prisľúbených 100-tisíc eur od ministra športu Rudolfa Huliaka a 15-tisíc eur od ministra financií.

Podozrenie z predvolebnej korupcie


Ďalej tvrdí, že má zabezpečených 62 500 eur ročne na projekt, ktorý obec ešte len pripraví a predloží. Jakab upozornil aj na pasáž listu, podľa ktorej sa zmluvy podpíšu až po voľbách, ak uspeje. Ak nebude zvolený, rozdelia sa tieto peniaze starostom za trojkoalíciu, ktorí budú zvolení v iných obciach, tvrdí starosta obyvateľom obce. Podľa Jakaba ide o podozrenie z predvolebnej korupcie a podmieňovania finančnej pomoci obci volebným výsledkom.

„Takto robia predvolebnú korupciu, že vám sľubujú peniaze, ktoré ešte nemajú, ale vraj sa zmluvy podpíšu, keď ich zvolíte. Po druhé, sú to kandidáti súčasnej vlády, ktorá zo svojich predvolebných sľubov nesplnila ani lacnejšie potraviny, ani lacnejšie energie, ani lacnejšie palivá, tak prosím nevoľte kandidátov s podporou súčasnej vlády, pretože vás iba klamú a chcú vás oklamať znova,“ uzavrel Jakab.


Zdroj: SITA.sk - Hnutie Slovensko podáva trestné oznámenie pre podozrenie z kupovania hlasov v Bytčianskom okrese © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kandidát na starostu Komunálne voľby Minister financií SR Minister športu a cestovného ruchu poslanec Národnej rady SR Štátna tajomníčka Trestné oznámenie Volebná korupcia
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