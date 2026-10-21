|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 21.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Uršuľa
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
21. októbra 2026
Hnutie Slovensko podáva trestné oznámenie pre podozrenie z kupovania hlasov v Bytčianskom okrese
Tagy: Kandidát na starostu Komunálne voľby Minister financií SR Minister športu a cestovného ruchu poslanec Národnej rady SR Štátna tajomníčka Trestné oznámenie Volebná korupcia
Poslanec Július Jakab tvrdí, že kandidát vládnych strán sľubuje obyvateľom tisíce eur na rozvoj obce pod podmienkou, že vo voľbách uspeje. Hnutie ...
Zdieľať
21.10.2026 (SITA.sk) - Poslanec Július Jakab tvrdí, že kandidát vládnych strán sľubuje obyvateľom tisíce eur na rozvoj obce pod podmienkou, že vo voľbách uspeje.
Hnutie Slovensko podá trestné oznámenie aj podnet na Generálnu prokuratúru SR pre podozrenie z volebnej korupcie v súvislosti s listom kandidáta na starostu obce v Bytčianskom okrese v Žilinskom kraji.
Poslanec Národnej rady SR Július Jakab v stredu 21. 10. na tlačovej besede uviedol, že súčasný starosta obce v liste obyvateľom sľubuje finančné prostriedky z ministerstiev, pričom ich získanie spája s tým, že ich obec dostane vtedy, keď bude v komunálnych voľbách znovuzvolený.
„V tomto liste sa doslovne píše, že ak chceme existovať a zabezpečiť finančné prostriedky na chod obce, musíme finančné prostriedky získať iným spôsobom, a to po známosti,“ poukázal Jakab s tým, že to píše starosta, ktorý má podporu vládnych strán.
Podľa Jakaba kandidát v liste uvádza, že konzultoval so štátnou tajomníčkou ministerstva vnútra žiadosť o dve štvorkolky, má prisľúbených 100-tisíc eur od ministra športu Rudolfa Huliaka a 15-tisíc eur od ministra financií.
Ďalej tvrdí, že má zabezpečených 62 500 eur ročne na projekt, ktorý obec ešte len pripraví a predloží. Jakab upozornil aj na pasáž listu, podľa ktorej sa zmluvy podpíšu až po voľbách, ak uspeje. Ak nebude zvolený, rozdelia sa tieto peniaze starostom za trojkoalíciu, ktorí budú zvolení v iných obciach, tvrdí starosta obyvateľom obce. Podľa Jakaba ide o podozrenie z predvolebnej korupcie a podmieňovania finančnej pomoci obci volebným výsledkom.
„Takto robia predvolebnú korupciu, že vám sľubujú peniaze, ktoré ešte nemajú, ale vraj sa zmluvy podpíšu, keď ich zvolíte. Po druhé, sú to kandidáti súčasnej vlády, ktorá zo svojich predvolebných sľubov nesplnila ani lacnejšie potraviny, ani lacnejšie energie, ani lacnejšie palivá, tak prosím nevoľte kandidátov s podporou súčasnej vlády, pretože vás iba klamú a chcú vás oklamať znova,“ uzavrel Jakab.
Zdroj: SITA.sk - Hnutie Slovensko podáva trestné oznámenie pre podozrenie z kupovania hlasov v Bytčianskom okrese © SITA Všetky práva vyhradené.
Hnutie Slovensko podá trestné oznámenie aj podnet na Generálnu prokuratúru SR pre podozrenie z volebnej korupcie v súvislosti s listom kandidáta na starostu obce v Bytčianskom okrese v Žilinskom kraji.
Poslanec Národnej rady SR Július Jakab v stredu 21. 10. na tlačovej besede uviedol, že súčasný starosta obce v liste obyvateľom sľubuje finančné prostriedky z ministerstiev, pričom ich získanie spája s tým, že ich obec dostane vtedy, keď bude v komunálnych voľbách znovuzvolený.
Sľúbené tisíce od ministrov?
„V tomto liste sa doslovne píše, že ak chceme existovať a zabezpečiť finančné prostriedky na chod obce, musíme finančné prostriedky získať iným spôsobom, a to po známosti,“ poukázal Jakab s tým, že to píše starosta, ktorý má podporu vládnych strán.
Podľa Jakaba kandidát v liste uvádza, že konzultoval so štátnou tajomníčkou ministerstva vnútra žiadosť o dve štvorkolky, má prisľúbených 100-tisíc eur od ministra športu Rudolfa Huliaka a 15-tisíc eur od ministra financií.
Podozrenie z predvolebnej korupcie
Ďalej tvrdí, že má zabezpečených 62 500 eur ročne na projekt, ktorý obec ešte len pripraví a predloží. Jakab upozornil aj na pasáž listu, podľa ktorej sa zmluvy podpíšu až po voľbách, ak uspeje. Ak nebude zvolený, rozdelia sa tieto peniaze starostom za trojkoalíciu, ktorí budú zvolení v iných obciach, tvrdí starosta obyvateľom obce. Podľa Jakaba ide o podozrenie z predvolebnej korupcie a podmieňovania finančnej pomoci obci volebným výsledkom.
„Takto robia predvolebnú korupciu, že vám sľubujú peniaze, ktoré ešte nemajú, ale vraj sa zmluvy podpíšu, keď ich zvolíte. Po druhé, sú to kandidáti súčasnej vlády, ktorá zo svojich predvolebných sľubov nesplnila ani lacnejšie potraviny, ani lacnejšie energie, ani lacnejšie palivá, tak prosím nevoľte kandidátov s podporou súčasnej vlády, pretože vás iba klamú a chcú vás oklamať znova,“ uzavrel Jakab.
Zdroj: SITA.sk - Hnutie Slovensko podáva trestné oznámenie pre podozrenie z kupovania hlasov v Bytčianskom okrese © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Kandidát na starostu Komunálne voľby Minister financií SR Minister športu a cestovného ruchu poslanec Národnej rady SR Štátna tajomníčka Trestné oznámenie Volebná korupcia
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Šubová je ochotná vzdať sa kandidatúry na primátorku Bratislavy v prospech Valla, má však podmienku
Šubová je ochotná vzdať sa kandidatúry na primátorku Bratislavy v prospech Valla, má však podmienku
<< predchádzajúci článok
Postavil sa Trump na stranu Ruska? Washington podľa bývalého amerického generála tlačí Ukrajinu k ústupkom
Postavil sa Trump na stranu Ruska? Washington podľa bývalého amerického generála tlačí Ukrajinu k ústupkom