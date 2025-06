Súčasná vláda míňa na zbrojenie takmer dve miliardy, podľa Nadácie Zastavme korupciu počet zmlúv so štátnou zbrojovkou klesol

Staršie kontrakty

14.6.2025 (SITA.sk) - Súčasná vláda míňa na zbrojenie takmer dve miliardy, čo je najviac zo všetkých predošlých vlád. Uviedla to Nadácia Zastavme korupciu , ktorá spolu s Investigatívnym centrom Jána Kuciaka (ICJK) pripravila analýzu vyše 180 nákupov za viac nežAko nadácia uviedla, rezort obrany minul od roku 2023 viac ako tretinu výdavkov investovaných do armády predošlými vládami. Súčasne upozornila, že tie najväčšie zákazky sa stovky miliónov sú zadávané netransparentne, bez tendrov ako strategické investície.„Ficova vláda zbrojí za vyše 1,8 miliardy eur. Ide o tretinu z celkových výdavkov, ktoré Slovensko investovalo do obrany za predošlých 12 rokov,“ dodala nadácia s tým, že niektoré zmluvy z tohto obdobia môžu byť financované formou splátok alebo pôžičiek aj ďalšie roky. Nadácia pripomenula, že štát súčasne priebežne spláca staršie kontrakty, ako napríklad obrnené vozidlá či lietadlá F-16 Nadácia a ICJK vidia ako problém, že sa mnohé obstarávania vyhlasujú za strategické investície, ktoré v oblasti obrany často podliehajú výnimke zo zákona o verejnom obstarávaní.„V praxi to znamená, že zmluvy za stovky miliónov eur môžu byť uzatvárané priamo, bez súťaže a verejnej kontroly. Vláda za obdobie od roku 2023 schválila viaceré strategické investície. Išlo napríklad o nákup nákladných áut za vyše 700 miliónov eur, Slovensko ich nakupuje spolu s Českom od firmy Tatra, ktorú ovláda český zbrojár Strnad,“ priblížila nadácia a pripomenula, že agentúra Bloomberg Michala Strnada v máji označila za najbohatšieho Čecha s majetkom„Podľa zistení ICJK a Seznam Zpráv figuruje v akcionárskej štruktúre Tatry česká firma Quantum Private Equity s väzbami na podnikateľa Viktora Jelínka, ktorý má prepojenie na rodinu obžalovaného oligarchu Norberta Bödöra. Ten sa stretáva na úrade vlády s premiérom Robertom Ficom,“ doplnila nadácia.Jednou z veľkých zákaziek bez súťaže je podľa slov Zastavme korupciu nákup vrtuľníkov Black Hawk . Zákazku získala firma ACE Aeronautics z portfólia Strnadovcov.„V čase uzatvárania obchodu za takmer štvrť miliardy eur mala mnohomiliónové pôžičky. Milióny dlžila aj Jelínkovej spoločnosti Quantic Private Wealth Management z Dubaja,“ upozornila nadácia. Ďalšou strategickou investíciou je obmena dopravného letectva. Rezort Roberta Kaliňáka (Smer-SD) podľa Zastavme korupciu a ICJK viackrát porušil zákon aj napriek tomu, že nakupovanie bez súťaže je v prípade obrany možné. Išlo podľa nadácie o prípady, kedy minister uzavrel zmluvu s dodávateľom, ktorý nebol zapísaný v protischránkovom registri.„Ten odhaľuje skutočných vlastníkov firiem, ktoré obchodujú so štátom,“ vysvetlila nadácia, ktorá v tejto súvislosti podala aj viacero podnetov.Z analýzy ďalej vyplynulo, že klesol počet zmlúv ministerstva obrany so štátnou zbrojovkou Konštrukta – Defence , ktorá je súčasťou skupiny štátnych obranných firiem.V minulosti patrila Konštrukta - Defence k najväčším dodávateľom pre rezort obrany, pričom po roku 2023 uzavrela iba tri zmluvy nad. Nadácia priblížila, že žiadna zo zmlúv sa pritom netýkala výzbroje či výstroja ale náhradných dielov na opravu techniky.„Absencia zmlúv so štátom sa prejavila aj na hospodárskych výsledkoch spoločnosti. Konštrukta – Defence v roku 2023 zaznamenala medziročný pokles zisku až o 98 percent; zarobila len 251-tisíc eur. Tržby jej klesli o 42 percent na 49,22 milióna eur," spresnila nadácia.