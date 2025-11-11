|
Utorok 11.11.2025
Meniny má Martin, Maroš
|Denník - Správy
11. novembra 2025
Súčasný svet vykazuje nebezpečné paralely s predvojnovým obdobím, Pellegrini si uctil vojnových veteránov – VIDEO
Tagy: Deň vojnových veteránov Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Medzinárodný deň vojnových veteránov Prezident Slovenskej republiky Prvá svetová vojna
Súčasný svet opäť vykazuje nebezpečné paralely s predvojnovým obdobím. Uviedol to v utorok prezident Peter Pellegrini ...
11.11.2025 (SITA.sk) - Súčasný svet opäť vykazuje nebezpečné paralely s predvojnovým obdobím. Uviedol to v utorok prezident Peter Pellegrini počas pietneho aktu kladenia vencov na vojenskom cintoríne Kopčany v bratislavskej Petržalke. Deň vojnových veteránov je podľa neho príležitosťou vzdať úctu obetiam prvej svetovej vojny a zároveň mementom, aby sa najkrutejšie kapitoly dejín nikdy neopakovali.
„Opäť zomierajú vojaci na bojiskách, v zákopoch. A spolu s nimi aj nevinní ľudia, dokonca i deti v troskách obytných domov,“ povedal prezident s tým, že diplomacia musí znovu dostať prednosť pred rinčaním zbraní.
„Verím, že sa vieme poučiť z histórie. Verím, že napokon nepremárnime šancu uchrániť život v mieri pre ďalšie generácie,“ zdôraznil Pellegrini. V príhovore pripomenul rozsah tragédie, ktorú prvá svetová vojna zanechala.
„Dnešný deň je príležitosťou pripomenúť si desať miliónov vojakov, ktorí zahynuli v zákopoch či v neľudských frontových podmienkach. A tiež ďalšie milióny civilistov, na ktorých dopadli útrapy vojnového besnenia,“ povedal.
Podľa jeho slov sa vojna dotkla takmer každej slovenskej rodiny, či už stratou blízkeho alebo celoživotnými následkami fyzického a psychického utrpenia. Pripomenul moment, keď sa zničená Európa prvýkrát po rokoch bojov nadýchla mieru.
„Hoci to bolo nadýchnutie krátke, prinieslo nádej a hlavne veľkú úľavu,” povedal. Skúsenosť s dvoma svetovými vojnami priviedla podľa jeho slov Európu k myšlienke partnerstva založeného na rešpektovaní ľudských práv, slobody a rovnosti – Európskej únie.
„Napriek všetkým výhradám, či už účelovým alebo opodstatneným, tento európsky projekt predstavuje účinnú prevenciu proti opakovaniu krvavých dejín na našom kontinente,“ vyhlásil.
Dňa 11. novembra 1918 o jedenástej hodine nadobudlo platnosť prímerie, ktorým sa skončila prvá svetová vojna. Tento dátum je medzinárodne spájaný s uctením si vojnových veteránov.
Zdroj: SITA.sk - Súčasný svet vykazuje nebezpečné paralely s predvojnovým obdobím, Pellegrini si uctil vojnových veteránov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
